Le ship tra Deku e gli altri personaggi di My Hero Academia, sono uno degli argomenti ricorrenti tra i fan dell’opera di Horikoshi.

Justin Briner, la voce inglese di Izuku “Deku” Midoriya, ha chiesto gentilmente su Twitter di smettere di chiedergli la sua opinione riguardo alle ship. In un post successivo ha anche aggiunto che non si riferiva solamente a quelle di My Hero Academia, ma a qualunque dei suoi lavori.

Kindly stop asking me about ships at my panels! It’s none of my business and it’s officially gone too far — Justin Briner (@justinbriner) May 4, 2024

Per favore, smettetela di chiedermi informazioni sulle navi ai miei panel! Non sono affari miei ed è ufficialmente andata troppo oltre. Non sto accusando nessun fandom, parlo in generale! In generale siete molto premurosi e ci divertiamo molto insieme. Di certo non sono estraneo a Internet. Lo spazio del fandom è vostro. coinvolgermi però nella migliore delle ipotesi è scomodo e nel peggiore dei casi molto inappropriato… posso finire in grossi guai per queste interazioni e devo puntare i piedi, tutto qui.

My Hero Academia: You’re Next è il titolo del nuovo film della serie, in uscita ad agosto in Giappone.

My Hero Academia è una serie anime giapponese basata sul famoso fumetto di Kohei Horikoshi. È ambientato in un mondo in cui circa l’ottanta percento della popolazione possiede dei super poteri chiamati Quirk. Gli eroi proteggono le persone e la società da incidenti, disastri e villain, criminali che usano i Quirk per fini malvagi. Assisti alla storia di Izuku Midoriya e degli alunni del liceo U.A., della loro crescita, i loro combattimenti e le amicizie che fioriscono mentre cercano di diventare eroi.

La nuova stagione di My Hero Academia sarà disponibile su Crunchyroll dal 4 maggio.

