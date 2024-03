Questa notte NBC ha rinnovato Law and Order per la stagione 24, e Law & Order: SVU per la stagione 26.

Il futuro di Law & Order: Organized Crime, che è alla sua quarta stagione, è invece ancora in discussione. È stata infatti la serie della NBC di Dick Wolf con il punteggio più basso e ha avuto numerosi showrunner nel corso degli anni.

Secondo NBC, Law and Order ha una media di 7,7 milioni di spettatori, in aumento del +56% e del +122% rispetto ai dati comunicati in precedenza.

Law and Order: SVU ha invece una media di 11,2 milioni di spettatori, in aumento del 111% e del +325% rispetto ai dati comunicati in precedenza.

Negli scorsi giorni NBC ha rinnovato anche Chicago Med, Chicago Fire e Chicago P.D.

Fonte: Deadline