Amy Reisenbach, presidente di CBS Entertainment, ha parlato del possibile ritorno di Mark Harmon nella stagione 21 di NCIS – Unità anticrimine o negli altri progetti del franchise.

Rispondendo alle domande di Deadline, Reisenbach ha spiegato:

La porta per Mark è sempre aperta, la decisione spetta realmente a lui.

Prossimamente verrà realizzata anche la serie prequel dedicata a Gibbs da giovane e Harmon ne sarà la voce narrante, mentre il personaggio sarà interpretato da Austin Stowell. Reisenbach ha spiegato:

Per quanto riguarda i flash-forward, non penso sia qualcosa di cui abbiamo parlato, per me non sembra il DNA di quello show, almeno attualmente. Ma non si può mai sapere, quando saremo nella decima stagione potremmo prendere dei rischi creativi e divertirci. Quindi se è qualcosa che Gina e David vogliono affrontare lungo la strada, noi saremmo aperti all’opportunità.

Harmon non è apparso nella stagione 21 di NCIS in occasione dell’episodio in onore di Ducky e i fan si chiedono se ci sarà un’apparizione speciale in occasione della puntata numero 1000 del franchise, di cui attualmente non sono stati svelati molti dettagli.

Che ne pensate? Sperate in un ritorno di Mark Harmon nell’universo di NCIS?

