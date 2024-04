La protagonista di NCIS: Hawai’i ha condiviso la reazione alla cancellazione da parte di CBS della serie dopo tre stagioni e Vanessa Lachey ha ammesso di essere rimasta sorpresa da quanto accaduto.

L’interprete dell’agente speciale Jane Tennant, che negli episodi lavora per l’ufficio di Pearl Harbor, ha scritto sulle sue stories Instagram che è rimasta: “Ferita, confusa, colta di sorpresa”, pur esprimendo la propria gratitudine, anche nei confronti dei fan che hanno amato la serie.

Vanessa ha ammesso che stava cercando di affrontare la notizia pur restando presente per la sua famiglia, concludendo il suo messaggio sottolineando: “Voglio bene a tutti voi! Maholo Nui Loa”.

Noah Mills, che aveva la parte di Jesse Boone, aveva dichiarato su Instagram che è stato davvero divertente fino a quando è durata l’esperienza e sentirà la mancanza di così tante persone e delle riprese dello show. L’attore ha sottolineato:

Sono incredibilmente grato per i ricordi e per le persone fantastiche della grandiosa isola di Oahu Hawaii, non posso ringraziarvi abbastanza per avermi permesso di visitarvi, recitare, lavorare e crescere in un posto così speciale.