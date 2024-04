Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Negli Stati Uniti è andato in onda sugli schermi di CBS l’episodio numero 1000 del franchise di NCIS, intitolato A Thousand Yards, che ha contenuto numerosi easter egg e riferimenti al passato.

La puntata si è aperta con il direttore Leon Vance che faceva visita alla tomba della moglie, Jackie (Paula Newsome) in cimitero, personaggio uscito di scena durante la stagione 10 della serie quando il leader di Mossad e padre di Ziva (Cote de Pablo), Eli David (Michael Nouri), era arrivato negli Stati Uniti.

Mentre sta portando i fiori, Vance viene attaccato da alcuni colpi d’arma da fuoco sparati da qualcuno che sembra trovarsi su un tetto, come accaduto a Caitlin Todd quando Ari Haswari, il fratellastro di Ziva, l’ha uccisa nella stagione 2. Gibbs, inoltre, era un cecchino prima di far parte di NCIS.

Dopo l’attacco a Vance, il team di NCIS ritorna sotto attacco con delle bombe che esplodono nella cripta della famiglia dell’ex direttore dell’NCIS Tom Morrow (George Walsh), che era a capo dell’agenzia durante i primi anni dello show, prima di lasciare il suo incarico ed essere sostituito con Jenny Sheppard (Lauren Holly). Il personaggio è poi stato ucciso da Trent Kort.

A essere sotto attacco è poi l’ufficio di Rachel Cranston, la sorella di Caitlin Todd.

Nella puntata c’è stato un riferimento anche al pilot di NCIS, in cui Gibbs e il suo team composto da DiNozzo, Ducky e Abby Sciuto lavoravano a un caso legato a una morte misteriosa avvenuta a bordo dell’Air Force One, facendo inoltre i conti con l’agente dei servizi segreti Caitlin Todd,

Nella puntata numero 1000, Tim McGee (Sean Murray) e Nick Torress (Wilmer Valderrama) parlano del lancio di un nuovo Air Force One, di cui commentano i dettagli paragonandolo al modello precedente.

Nell’episodio, con il team sotto attacco, Torres chiama alcuni degli alleati, tra cui l’agente speciale Kensi Blye-Deeks (Daniel Ruah) di NCIS: Los Angeles, e Jane Tennant (Vanessa Lachey) di NCIS: Hawai’i.

Sugli schermi torna poi in scena Tobias Fornell, interpretato da Joe Spano, che ha lavorato per anni con l’FBI, ma era grande ambico di Gibbs. Anche Fornell diventa vittima degli attacchi anonimi.

Tra gli easter egg inseriti dagli autori c’è anche un riferimento alle attività di McGee come scrittore.

Gli attacchi si scoprono essere poi legati al pilot Yankee White, in cui Gibbs e Todd avevano scoperto il tentativo di Leonard Richie di uccidere il presidente. Due decenni dopo sua figlia, Lindsey Wexler, sta cercando di vendicarsi e di concludere il lavoro iniziato dal padre.

Non essendoci alcun agente che aveva lavorato a quel caso ancora in attività, il team fatica a capire il collegamento tra i due casi ed è Fornell a riconoscere una frase di Lindsey e a capire il suo legame con Riche.

Vance riesce a sopravvivere e gli agenti evitano un altro attacco all’Air Force One. Il direttore si sveglia con accanto il figlio e i due possono finalmente parlare, con Vance che sottolinea l’importanza di quello che si compie con NCIS.

La puntata si è quindi conclusa con un montaggio in cui appaiono personaggi come Gibbs, DiNozzo, McGee, Ziva, i membri del team di NCIS e degli spinoff, tra cui Grisha Callen (Chris O’Donnel) e Sam Hanna (LL Cool J) di NCIS: Los Angeles, Dwayne Cassius “King” Pride (Scott Baukla) di NCIS: New Orleans, Tennant ed Ernie Malik (Jason Antoon) di NCIS: Hawai’i, e Michelle Mackey (Olivia Swann) e Dempsey (Todd Lasance) di NCIS: Sydney.

