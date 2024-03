Kyle Schmid sarà l’interprete di Mike Franks nella serie NCIS: Origins, il progetto dedicato alla giovinezza di Gibbs con star Austin Stowell.

Il progetto debutterà sugli schermi della CBS nella stagione 2024-2025.

Mark Harmon sarà produttore e voce narrante dello show ambientato nel 1991, anni prima gli eventi mostrati in NCIS. Leroy Jethro Gibbs inizia la sua carriera come agente speciale tra le fila dell’NCIS di Camp Pendleton, dove entra a far parte di un team guidato dalla leggenda dell’NCIS Mike Franks (Schmid).

Il personaggio viene descritto come un texano orgoglioso che ha sempre i suoi stivali da cowboy e dei baffi iper curati. Franks è un leader nato con un’intoccabile morale, determinato a fare giustizia compiendo tutto il necessario.

Nella serie originale Franks è stato interpretato da Muse Watson ed è uscito di scena nell’ottava stagione, compiendo successivamente alcune brevi apparizioni.

Nel cast ci sarà anche Mariel Molino nei panni dell’agente speciale Lala Dominguez, un nuovo personaggio nell’universo di NCIS.

La serie è prodotta da Mark Harmon, suo figlio Sean Harmon, David J. North e Gina Lucita Monreal.

Che ne pensate della scelta di Kyle Schmid come interprete di Mike Franks in NCIS: Origins?

Fonte: Deadline