Tyla Abercrumbie e Diany Rodriguez sono gli ultimi due arrivi nel cast della serie NCIS: Origins, il progetto prequel dello show targato CBS che debutterà sugli schermi nella stagione 2024-25.

Austin Stowell avrà nelle puntate il ruolo di Leroy Jethro Gibbs da giovane, seguendo i primi passi della sua carriera tra le fila di NCIS e mentre fa parte di un team guidato dal leggendario Mike Franks (Kyle Schmid).

Abercrumbie (The Chi) avrà il ruolo di Mary Jo, agente che si occupa delle operazioni sul campo e viene descritta come il prodotto della sua epoca e cuore pulsante dell’ufficio di Camp Pendleton. La donna, che è particolarmente protettiva, si è data il soprannome di HSIC: Head Secretary in Charge. Mary Jo è la persona che conosce meglio il suo team e i suoi segreti.

Rodriguez (The Blacklist) sarà invece l’agente speciale Vera Strickland, cresciuta a Brooklyn, determinata e intelligente, che è descritta come dura come una roccia e diretta. La donna ha trascorso la sua intera carriera venendo sottovalutata da “coglioni misogini”, ma è pronta a lottare.

Nel cast ci sarà anche Mariel Molino con la parte dell’agente speciale Lala Dominguez.

Mark Harmon è invece impegnato come voce narrante e produttore esecutivo insieme al figlio Sean, e David J. North e Gina Lucita Monreal, co-showrunner e sceneggiatori del primo episodio.

Che ne pensate dell’arrivo di Tyla Abercrumbie e Diany Rodriguez nel cast di NCIS: Origins?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline