David Stapf e Amy Reisenbach, presidente di CBS Studios e presidente di CBS Entertainment, hanno parlato della possibilità che in futuro venga approvata la produzione di altri spinoff di NCIS dopo Origins e lo show su Tony DiNozzo e Ziva.

Deadline ha chiesto ai responsabili dello studio se in futuro ci saranno più di cinque serie ambientate nel mondo dell’unità anticrimini o se si tratta di un numero pre-fissato di show. Stapf ha risposto:

Non necessariamente. Dipenderà dai singoli show che sviluppiamo. Penso ci sia il momento giusto e debbano essere adatti all’interno dell’universo, in quel caso non si deve essere limitati a cinque.