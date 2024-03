Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Sean Murray, interprete di McGee, ha commentato l’episodio di NCIS – Unità anticrimine dedicato a Dave McCallum, interprete di Donald “Ducky” Mallard, e ha parlato della possibilità di apparire nello spinoff dedicato a Tony DiNozzo e Ziva, personaggi interpretati da Michael Weatherly e Cote de Pablo.

Nell’episodio Tony raggiunge Timothy McGee (Murray) e il dottor Jimmy Palmer (Brian Dietzen).

Sean ha spiegato che è stato molto soddisfatto dal lavoro compiuto da Dietzen come sceneggiatore, che considera la persona giusta per il compito di firmare un tributo a Ducky e al suo interprete.

L’attore ha aggiunto che, insieme a Michael e Brian, si è deciso di mantenere la segretezza riguardante l’apparizione di Tony:

Volevamo che fosse una buona sorpresa e speriamo che sia stato così; è un episodio realizzato davvero bene, ma è stato difficile, avendo lavorato con David per 20 anni, ed era una specie di mix tra il dire addio nella vita reale e dirlo davanti alla telecamera. Si è trattato di qualcosa di difficile. Ma spero che si sia riusciti a compiere un buon tributo al personaggio di Ducky, e so che David ne sarebbe stato felice. Lo penso realmente, specialmente considerando che Brian ne ha scritto così tanta. E, durante l’episodio, abbiamo visto molte scene grandiose che ha fatto David, e penso che fosse buona. Penso inoltre che il momento finale fosse la giusta quantità della leggerezza di NCIS del passato di cui c’era bisogno. C’era solo un po’. Era una cosa realmente speciale con Tony che arriva e passava il suo farfallino a Palmer. Ho sempre amato il rapporto che hanno Tony e Jimmy, aspetto divertente. Lui lo chiama sempre Autopsy Gremlin, e ogni volta che Tony ti dà un soprannome è un vezzeggiativo per lui. Ma quello è stato davvero divertente da fare e abbiamo in realtà girato molte diverse versioni di quell’ultima scena.

L’interprete di McGee ha aggiunto che ogni volta che lui e Michael andavano nell’ascensore stavano parlando di un argomento diverso e hanno inoltre potuto improvvisare:

Michael è così fantastico su quell’aspetto. Lo conosco così bene.

L’attore ha inoltre sottolineato che si è trattata di un’esperienza difficile e al tempo stesso speciale, ma avere quel momento con Michael ha rappresentato una ciliegina sulla torta.

L’interprete di McGee ha confermato che lui e Weatherly sono sempre stati consapevoli che il legame tra i loro due personaggi era speciale, decidendo di lavorarci in modo specifico. Durante la prima stagione, inoltre, Weatherly ha improvvisato imitando Bill Murray in Palla da golf e Michael, dopo i ciak, aveva ammesso che temeva di essere licenziato perché non c’era nulla di quello che aveva fatto nello script, anche se avevano modificato alcuni elementi della storia e si erano divertiti. Quell’approccio ha caratterizzato i primi dieci anni di NCIS.

Sean ha proseguito sottolineato:

Michael è un amico di lunga data. Parlo con lui continuamente. Sono davvero vicino alla maggior parte delle persone che hanno recitato nello show. Ma Michael è la persona con cui sono estremamente vicino e con cui sono rimasto in contatto. Ci parliamo almeno ogni mese, o due mesi. E sapere che quell’apparizione sarebbe accaduta è stato davvero bello. E abbiamo parlato di come sia folle perché non era stato sul nostro set negli ultimi 10 anni e, non appena è entrato in scena con Tony stava facendo il suo, era come se fossi stato trasportato nelle vecchie cose di Tony-McGee. Mi ha semplicemente ricordato quanto fosse stato divertente.

Sean Murray ha infine ammesso che McGee potrebbe essere coinvolto in qualche modo nello spinoff su Tony e Ziva:

Sì, è davvero possibile, lo devo dire. Specialmente all’interno del nostro franchise, come immagino possiate immaginare. E sì, ci piace divertirci con alcune di quelle cose e resta tutto in famiglia, quindi vedremo cosa accadrà.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Sean Murray? Sperate che McGee appaia nello spinoff di NCIS dedicato a Tony e Ziva?

