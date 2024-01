Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo weekend, in vetta alla classifica delle serie più viste in Italia su Netflix, troviamo senza alcuna sorpresa La Casa di Carta: Berlino, la serie spinoff con Pedro Alonso che racconta la storia di una nuova banda e che si conferma come il titolo di punta di questo capodanno nel mondo. La vera sorpresa – quantomeno nel nostro paese – è il titolo che troviamo al secondo posto: ossia Camino per casa vostra – Fuoco crepitante da legno di betulla che è riuscito a battere la popolarissima seconda stagione di Odio il Natale, la serie originale con Pilar Fogliati ora scesa al terzo posto. Resiste molto bene al quarto posto quello che è a tutti gli effetti il successo targato Netflix del mese di dicembre: Uno splendido errore si riconferma infatti tra le serie più viste in Italia e nel mondo. Nel corso della sua terza settimana di sfruttamento, la serie teen ha ottenuto 7,600,000 di visualizzazioni (57,900,000 di ore viste) in tutto il mondo battendo persino l’ultima stagione di The Crown. Vi ricordiamo che la serie è stata anche già rinnovata per una seconda stagione. Quinto posto per la serie Captains of the World mentre al sesto resiste la serie drama olandese L’ora d’oro. Continua a calare The Crown con l’ultima parte della sesta stagione: la settimana scorsa è stata la seconda serie in lingua inglese più vista nel mondo con 5,700,000 visualizzazioni (50,000,000 di ore viste). Ottavo posto per la fiction Rai Un professore, mentre debutta al nono posto Ricky Gervais Armageddon. Si deve accontentare del decimo posto La concierge Pokémon.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

La Casa di Carta: Berlino (Originale Netflix) Camino per casa vostra – Fuoco crepitante da legno di betulla Odio il Natale (Originale Netflix) Uno splendido errore (Originale Netflix) Captains of the World (Originale Netflix) L’ora d’oro The Crown (Originale Netflix) Un professore Ricky Gervais Armageddon (Originale Netflix) La concierge Pokémon (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Rebel Moon (Originale Netflix) Top Gun: Maverick Il Mondo dietro di te (Originale Netflix) Nostalgia Il mammone Il vampiro di famiglia Il Grinch (2018) Pretty Woman La Fabbrica di Cioccolato Il Pataffio

La top 10 delle serie e dei film più visti negli USA nelle ultime 24 ore:

# TV Shows Movies 1 Dave Chappelle: The Dreamer Elvis 2 La Casa di Carta: Berlino Shark 2 – L’abisso 3 Uno splendido errore The Super Mario Bros. Movie 4 La concierge Pokémon Joker 5 Ricky Gervais: Armageddon Rebel Moon 6 Young Sheldon Leave the World Behind 7 The Manny Hell Camp: Teen Nightmare 8 The Crown Sniper: Scontro totale 9 School Spirits Leo 10 Dave Chappelle: Sticks & Stones Sniper: G.R.I.T. – Global Response & Intelligence Team

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 1° gennaio 2024:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 1° gennaio 2024:

