Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo weekend, in vetta alla classifica delle serie più viste in Italia su Netflix, troviamo per il secondo weekend consecutivo la seconda stagione di Odio il Natale, la serie originale con Pilar Fogliati. Svetta fino in seconda posizione The Crown con l’ultima parte della sesta stagione. Resiste molto bene Uno splendido errore, la serie tv drammatica per adolescenti che vede al centro Jackie, la cui vita perfetta viene sconvolta quando si trasferisce da un grattacielo di New York a un ranch in Colorado per vivere con la grande famiglia della sua tutrice legale. Nel corso del suo primo weekend di sfruttamento, la serie teen ha devuttato con 7,500,000 di visualizzazioni (57,400,000 di ore viste): un buon risultato. Quarta posizione per Yu Yu Hakusho dove i mondi degli umani, degli spiriti e dei demoni dell’acclamato manga prendono vita come mai prima d’ora con effetti visivi ideati dal premio oscar Ryo Sakaguchi. Quinto posto per Knokke Off, la serie tv belga che racconta le tumultuose vite dei ricchi abitanti di Knokke. Sesto posto per la fiction Rai Un professore, mentre scende al settimo posto Obliterated – Una notte da panico con Shelley Hennig e Nick Zano che settimana scorsa ha debuttato al primo posto tra le serie più viste in lingua inglese in tutto il mondo con 9,000,000 di visualizzazioni (61,500,000 di ore viste). Ottavo posto per Pax Massilia, la serie francese di Kamel Guemra che settimana scorsa ha debuttato al primo posto delle serie più viste in tutto il mondo su Netflix in lingua non in lnglese con 5,600,000 visualizzazioni (29,400,000 di ore viste). Chiudono L’ora d’oro al nono posto e la nuova serie drammatica svedese di successo Una famiglia quasi normale al decimo.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Odio il Natale (Originale Netflix) The Crown (Originale Netflix) Uno splendido errore (Originale Netflix) Yu Yu Hakusho (Originale Netflix) Knokke Off (Originale Netflix) Un professore Obliterated – Una notte da panico (Originale Netflix) Pax Massilia (Originale Netflix) L’ora d’oro (Originale Netflix) Una famiglia quasi normale (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Il Mondo dietro di te (Originale Netflix) The Batman In fuga con Babbo Natale (Originale Netflix) Galline in fuga: L’alba dei nugget (Originale Netflix) Intreccio di destini Family Switch (Originale Netflix) Il Grinch (2018) I peggiori giorni Leo (Originale Netflix) Il Grinch (2000)

La top 10 delle serie tv e del film più visti negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# Serie tv Film 1 Uno splendido errore Leave the World Behind 2 The Crown The Super Mario Bros. Movie 3 Yu Yu Hakusho Gran Turismo 4 School Spirits Chicken Run: Dawn of the Nugget 5 Car Masters: Rust to Riches Family Switch 6 Obliterated Neighbors 7 World War II: From the Frontlines Holiday in the Vineyards 8 Young Sheldon Leo 9 Bad Surgeon: Love Under the Knife Love and Monsters 10 Squid Game: La sfida The Adventures of Sharkboy and Lavagirl

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 17 dicembre 2023:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 17 dicembre 2023:

