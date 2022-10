Netflix: Dahmer è ancora la serie più vista al mondo, fino a che punto potrà spingersi?

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer continua a infrangere record…

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste su Netflix Italia troviamo ancora una volta Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, la serie di Ryan Murphy che sta battendo ogni tipo di record. Dopo l’impressionante debutto (196,200,000 di ore nei primi tre giorni), la serie con Evan Peters ha raggiunto nella sua seconda settimana di sfruttamento 299,840,000 di ore in tutto il mondo: si tratta già della nona serie più vista di sempre su Netflix dopo poco più di una settimana. Fino a che punto arriverà? Seconda posizione per L’imperatrice, la nuova serie originale Netflix creata da Katharina Eyssen che non perde una posizione rispetto alla scorsa settimana. La serie Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer sta incuriosendo sempre di più il mondo, tant’è che in terza posizione fa il suo debutto Conversazioni con un killer: il caso Dahmer, una miniserie prodotta da Joe Berlinger. Quarta posizione per L’alluvione, la serie tv polacca composta da seri episodi che racconta di una scienziata che cerca di convincere i funzionari governativi a modificare i protocolli di intervento antiquati in attesa di un disastro ambientale incombente. Scende in quinta posizione Dynasty con gli episodi della quinta stagione. Debutto tiepido per The Midnight Club che si deve accontentare del sesto posto in Italia e del nono posto negli Stati Uniti (difficile prevedere un grande debutto martedì prossimo quando usciranno i dati ufficiali Netflix). Scende in settima posizione Fate: The Winx Saga, che nella sua terza settimana di sfruttamento ha conquistato poco più di 26,400,000 milioni di ore in tutto il mondo. Chiudono Wanna, la docuserie su Wanna Marchi e Stefania Nobile, Mare Fuori e l’immancabile Stranger Things.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer (Originale Netflix) L’imperatrice (Originale Netflix) Conversazioni con un killer: il caso Dahmer (Originale Netflix) L’alluvione (Originale Netflix) Dynasty The Midnight Club (Originale Netflix) Fate: The Winx Saga (Originale Netflix) Wanna (Originale Netflix) Mare Fuori Stranger Things (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

La Ragazza più Fortunata del Mondo (Originale Netflix) Mr. Harrigan’s Phone (Originale Netflix) Fast & Furious Hobbs & Shaw Godzilla Vs. Kong Blonde (Originale Netflix) Lasciarsi un giorno a Roma Per lanciarsi dalle stelle (Originale Netflix) Sing The Redeem Team: le Olimpiadi della riscossa (Originale Netflix) Morbius

# Serie Tv Film Kids 1 Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story Mr. Harrigan’s Phone Oddballs 2 Conversazioni con un killer: il caso Dahmer (Originale Netflix) La Ragazza più Fortunata del Mondo Nailed It! 3 The Blacklist Inheritance Sing 2 4 Wielka woda Jexi CoComelon 5 The Empress Rush Hour Megamind 6 Bling Empire Mr. & Mrs. Smith Despicable Me 2 7 The Great British Bake Off Robin Hood Floor is Lava 8 Oddballs Blonde Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed 9 The Midnight Club Rush Hour 2 Phantom Pups 10 El Rey, Vicente Fernández Sing 2 Despicable Me

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 9 ottobre 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 9 ottobre 2022:

La settimana scorsa: Netflix – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer è inarrestabile, Blonde è il film più visto al mondo