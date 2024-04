Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo weekend, in cima alla classifica delle serie più viste su Netflix in Italia, troviamo per la terza settimana consecutiva Il problema dei tre corpi, la nuova serie televisiva statunitense del 2024 creata da David Benioff, D. B. Weiss e Alexander Woo. Si tratta dell’adattamento del romanzo omonimo scritto da Liu Cixin, primo capitolo della serie “Memoria del passato della Terra”. Dopo una partenza un po’ sottotono, la serie ha visto un ottimo incremento nel corso della sua seconda settimana ottenendo 15,600,000 visualizzazioni (115,600,000). Resiste ancora in seconda posizione uno degli ultimi successi Netflix, The Gentlemen di Guy Ritchie. Debutta al terzo posto Kiseju – La zona grigia, la serie di fantascienza coreana con protagonista Jeon So-nee (Soulmate) che è stata anche la serie più vista in tutto il mondo nel corso di questo weekend. Al quarto posto si posiziona Ripley, la serie creata da Steven Zaillian con Andrew Scott, Dakota Fenning e Johnny Flynn protagonisti di un thriller noir su un truffatore che tesse una rete di bugie per mantenere il suo oscuro segreto. Quinta posizione per Crooks, un’altra new-entry della settimana questa volta dalla Germania. Anche questa settimana si fa strada in classifica una nuova docuserie originale Netflix, Files of the Unexplained: fenomeni inspiegabili. Settimo posto per Supersex con Alessandro Borghi nei panni di Rocco Siffredi. Ottavo posto per S.W.A.T. che è tornata su Netflix con i nuovi episodi della sesta stagione. Chiudono Dexter e la docuserie Together: alla conquista del Triplete.

Ottimo risultato per il film di Alessandro Genovesi, Fabbricante di lacrime, che non solo ha conquistato la vetta delle classifiche italiane su Netflix nel suo primo weekend, ma ha anche raggiunto la prima posizione in numerosi altri paesi nel mondo. Attualmente, si conferma come il film più visto a livello globale sulla piattaforma streaming.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Il problema dei tre corpi (Originale Netflix) The Gentlemen (Originale Netflix) Kiseju – La zona grigia (Originale Netflix) Ripley (Originale Netflix) Crooks (Originale Netflix) Files of the Unexplained: fenomeni inspiegabili (Originale Netflix) Supersex (Originale Netflix) S.W.A.T. (Originale Netflix) Dexter (Originale Netflix) Together: alla conquista del Triplete (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Fabbricante di lacrime (Originale Netflix) E c’è ancora domani Vite vendute Originale Netflix) Maze Runner: il labirinto Proud Mary Maze Runner: La Fuga Codice: Cacciatore (Originale Netflix) Maze Runner: La Rivelazione No Pressure (Originale Netflix) The Ceremony – Invito mortale

Le serie e i film più visti negli USA nelle ultime 24 ore su Netflix:

# Serie Tv Film 1 Files of the Unexplained: fenomeni inspiegabili The Little Things 2 Il problema dei tre corpi Baby Driver 3 Bad Dinosaurs Glass 4 Testament: La storia di Mosè Skyscraper 5 The Gentlemen Space Jam: A New Legacy 6 Is It Cake? Split 7 Vikings Mortal Engines 8 Sex and the City The Super Mario Bros. Movie 9 THE MAGIC PRANK SHOW with Justin Willman The Accountant 10 Ripley The Wages of Fear

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 7 aprile 2024:

Ecco la Top 10 dei film tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 7 aprile 2024:

