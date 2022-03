Alessandro Cattelan: una semplice domanda.

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Il filmconconquista l’Italia e il mondo, debutta al terzo posto

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia c’è Granchio Nero, il film svedese originale Netflix con Nomi Rapace nei panni di una riluttante soldatessa che per porre fine alla guerra e salvare la figlia intraprende una missione disperata per attraversare un lago ghiacciato con un carico top secret. Il film svedese diretto da Adam Berg si è posizionato alto nelle classifiche di diversi paesi. Al secondo posto troviamo The Adam Project, il film con Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner e Zoe Saldana diretto da Shawn Levy. Mercoledì sono usciti i primi dati che hanno confermato le nostre aspettative: il film nei primi tre giorni di sfruttamento è stato visto per un totale di 92,430,000 di ore. Terzo posto per Alessandro Cattelan: una semplice domanda. Segue a sorpresa Pretty Little Liars che appena qualche ora dopo il suo ritorno in piattaforma si posiziona niente di meno che in quarta posizione. Quinto posto per la miniserie dei record Inventing Anna (qui ulteriori dati). Sesto posto per il film con Checco Zalone Tolo Tolo. Settima posizione per La regina del sud, ottava per Top Boy: creata da Ronan Bennett, la serie originale Netflix vede nel cast Ashley Walters e Kane Robinson e racconta di due navigati trafficanti di droga che tornano nelle dure strade di Londra, ma la loro sete di denaro e potere è minacciata da un giovane spietato imbroglione. Chiudono The Last Kingdom e il film originale Netflix per famiglie con Grant Gustin (The Flash) Agente speciale Ruby.

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Granchio Nero The Adam Project Alessandro Cattelan: una semplice domanda Pretty Little Liars Inventing Anna Tolo Tolo La regina del sud Top Boy The Last Kingdom Agente speciale Ruby

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

The Adam Project Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives. Is It Cake? Granchio Nero Inventing Anna La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones Good Girls Human Resources The Last Kingdom Frammenti di lei

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 20 marzo 2022:

Ecco la Top 10 delle Serie Tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 20 marzo 2022:

