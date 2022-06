Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Stranger Things è ancora una volta la serie più vista al mondo ma Peaky Blinders conquista la vetta in Italia.

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo la sesta e conclusiva stagione di Peaky Blinders, la serie britannica con Cillian Murphy. Dopo aver debuttato su BBC One in Inghilterra, la stagione era attesissima su Netflix e il risultato ottenuto nel nostro paese e anche in moltissimi altri nel resto del mondo ne è la conferma. Attendiamo martedì sera per scoprire quali saranno i numeri ottenuti nei primi tre giorni di sfruttamento. In Italia, scende in seconda posizione Stranger Things che nella sua seconda settimana di sfruttamento è stata vista per un totale di 335,010,000 di ore a livello globale: un risultato senza precedenti, nettamente superiore al record stabilito due mesi fa da Bridgerton 2. Nel resto del mondo, invece, continua il dominio incontrastato della serie, Stati Uniti compresi. Terzo posto per Hustles, il film dramedy sul basket con Adam Sandler che racconta di un talent scout dell’NBA disincantato, di un giocatore sconosciuto con un passato discutibile: due emarginati che inseguono un sogno e un a sola possibilità di realizzarlo. Ottima performance anche nel resto del mondo: è infatti il film più visto su Netflix del weekend. Quarta posizione per Mare Fuori, la serie italiana che racconta di giovani napoletani che esplicano l’amicizia, l’amore e i sogni di un futuro migliore in un carcere minorile a picco sul mare. Debutta inquietante in quinta posizione First Kill, la serie sui vampiri a tinte LGBTQ. Ancora in sesta posizione Blindspot, la serie composta da cinque stagioni con Jaime Alexander. Segue Privacy, la prima stagione della serie originale Netflix spagnola che racconta della carriera di una politica in ascesa che viene minacciata da un video della sua vita sessuale registrato di nascosto e reso pubblico. Chiudono Di4ri, la serie di formazione ambientata in una scuola media italiana che resiste in top 10 più di quanto potessimo aspettarci, Avvocato di Difesa – The Lincoln Lawyer che nella sua quarta settimana di sfruttamento è stata vista per un totale di 42,530,000 ore, e infine Odio l’estate, il film con Aldo, Giovanni e Giacomo del 2020.

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Peaky Blinders Stranger Things Hustle Mare Fuori First Kill Blindspot Privacy Di4ri Avvocato di Difesa – The Lincoln Lawyer Odio l’estate

La top 10 dei film e delle serie tv e dei film più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 12 giugno 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 12 giugno 2022: