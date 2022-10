Netflix: Ryan Murphy Vs. Ryan Murphy, The Watcher supera Dahmer in Italia e nel mondo

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. The Watcher è la serie più vista in Italia è negli Stati Uniti.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste su Netflix Italia troviamo un’altra creatura di Ryan Murphy: The Watcher, la nuova serie originale Netflix con Naomi Watts e Bobby Cannavale, un thriller psicologico basato su fatti realmente accaduti nella provincia del New Jersey. Resiste al secondo posto la serie dei record: Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer. Nella terza settimana di sfruttamento, la serie di Ryan Murphy è stata vista per un totale di 205,330,000 di ore: uno dei migliori risultati di sempre.

Al momento Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer è già la seconda serie Netflix più vista di sempre in lingua inglese nei primi 28 giorni. Riuscirà a superare la quarta stagione di Stranger Things?

Al terzo posto troviamo Tutto chiede salvezza, la nuova serie originale italiana Netflix con Federico Cesari che racconta di un giovane inquieto che viene rinchiuso in un reparto psichiatrico che impara da amare e a ritrovare l’entusiasmo per la vita. Sale in quarta posizione The Midnight Club, la serie di Mike Flanagan che fino ad ora non ha sorpreso: nel primo weekend, infatti, è stata vista per un totale di 18,790,000 di ore. È molto probabile che in questa seconda settimana i numeri possano tranquillamente raddoppiare. Quinta posizione per L’imperatrice, la serie ideata da Katharina Eyssen. Sesto posto per Dynasty, che ancora una volta si dimostra essere una potenza su Netflix. Settimo posto per Conversazioni con un killer: il caso Dahmer, la miniserie prodotta da Joe Berlinger. Ottavo posto per Sagrada Familia, il dramma originale Netflix spagnolo che racconta di una famiglia con un segreto scioccante che inizia una nuova vita a Madrid. Non abbandona la top 10 neanche questa settimana la formidabile Mare Fuori, mentre chiude Fate: The Winx Saga, che nella sua quarta settimana di sfruttamento ha conquistato quasi 15 milioni di ore viste in tutto il mondo. Per ora il rinnovo tarda ad arrivare.

Segnaliamo l’ottimo esordio del film La Ragazza più Fortunata del Mondo, che nei primi tre giorni di sfruttamento sulla piattaforma streaming è stato visto per un totale di 43,080,000.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

The Watcher (Originale Netflix) Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer (Originale Netflix) Tutto chiede salvezza (Originale Netflix) The Midnight Club (Originale Netflix) L’imperatrice (Originale Netflix) Dynasty Conversazioni con un killer: il caso Dahmer (Originale Netflix) Sagrada Familia (Originale Netflix) Mare Fuori Fate: The Winx Saga (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

La Ragazza più Fortunata del Mondo (Originale Netflix) La Maledizione di Bridge Hollow (Originale Netflix) Una boccata d’aria Blackout La parte della sposa (Originale Netflix) Lasciarsi un giorno a Roma Sing Fast & Furious Hobbs & Shaw Mr. Harrigan’s Phone (Originale Netflix) Bad Moms – Mamme molto cattive

La top 10 delle serie e i film più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Unti

# Serie tv FIlm Kids 1 The Watcher La Maledizione di Bridge Hollow Megamind 2 Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer La Ragazza più Fortunata del Mondo Oddballs 3 The Midnight Club Blackout Scooby-Doo 2: Mostri scatenati 4 The Sinner Megamind CoComelon 5 The Blacklist Scooby-Doo 2: Mostri scatenati Sing 2 6 The Great British Bake Off Sing 2 Easy-Bake Battle: The Home Cooking Competition 7 Conversazioni con un killer: il caso Dahmer The Redeem Team Cattivissimo Me 2 8 The Mole Chase: Scomparsa Charlotte’s Web 9 Oddballs Mr. Harrigan’s Phone Island of the Sea Wolves 10 L’imperatrice 17 Again Spirit Rangers

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 16 ottobre 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 16 ottobre 2022:

