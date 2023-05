Netflix ha annunciato che da oggi Stati Uniti, in Italia e in altri territori bisognerà pagare di più se si vuole condividere la propria password con un’altra persona. Negli USA la cifra aggiuntiva sarà pari a 7,99 $, in Italia sarà di € 4,99.

Con un’e-mail inviata agli utenti, Netflix ha spiegato che l’account della piattaforma è destinato al proprietario e alle persone che vivono nella stessa casa. Se si vuole condividere la possibilità di accedere ai contenuti con qualcuno al di fuori del proprio nucleo familiare bisognerà pagare la cifra aggiuntiva oltre al proprio costo dell’abbonamento.

Se si cercherà di accedere a un account in modo improprio, Netflix bloccherà i device. I membri potranno comunque continuare a usare il proprio account in viaggio o tramite i propri device personali.

Nel mese di febbraio era stato introdotto in Canada, Nuova Zelanda, Portogallo e Spagna il piano che permette di condividere la password. Nonostante molte persone abbiano deciso di cancellare il proprio account, in Canada sono aumentati gli abbonamenti e si sono ottenuti i profitti migliori.

Ecco il testo che a partire da oggi verrà inviato agli abbonati italiani:

***

Il tuo account Netflix è riservato a te e a chi vive con te, ovvero al tuo nucleo domestico.

Puoi guardare Netflix con facilità quando sei in movimento o viaggi, sui tuoi dispositivi personali o sulla TV di un hotel o una casa vacanza.

Per controllare come viene utilizzato il tuo account Netflix:

Verifica quali dispositivi hanno accesso al tuo account. Esci dall’account sui dispositivi che non dovrebbero avere accesso e valuta se modificare la password.

Se vuoi condividere Netflix con chi non fa parte del tuo nucleo domestico, puoi utilizzare queste funzionalità:

Trasferisci un profilo. Chiunque utilizzi il tuo account può trasferire il proprio profilo su un nuovo abbonamento a pagamento.

Chiunque utilizzi il tuo account può trasferire il proprio profilo su un nuovo abbonamento a pagamento. Acquista un utente extra*. Puoi condividere il tuo account Netflix con chi non vive con te al costo aggiuntivo di 4,99€/mese. Se hai domande, puoi trovare informazioni dettagliate nel nostro Centro assistenza.

Grazie per aver scelto Netflix. Ti siamo riconoscenti per il continuo supporto e non vediamo l’ora di offrirti una selezione sempre più ampia di film e serie TV di qualità.

*Attualmente non disponibile per gli abbonati che pagano attraverso i nostri partner

