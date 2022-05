Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Questo weekend non ce n’è per nessuno: è tornata Stranger Things.

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo senza alcuna sorpresa Stranger Things con la prima parte della quarta e ultima stagione. C’era da aspettarselo: la serie originale Netflix si trova attualmente al primo posto di tutti i paesi dove il servizio è disponibili ad eccezione della Corea del Sud (ieri era in prima posizione mentre nelle ultime 24 ore My Liberation Notes ha avuto la meglio). Nonostante ciò, mercoledì possiamo aspettarci dei numeri da capogiro per quella che è a tutti gli effetti la stagione più costosa della storia delle serie originali Netflix. Resiste in seconda posizione Avvocato di Difesa – The Lincoln Lawyer che nella sua seconda settimana completa di sfruttamento è stata vista per un totale di 108,090,000 di ore. Terzo posto per Di4ri, la serie originale Netflix italiana si sta comportando dignitosamente. Quarta posizione per Blindspot che sta continuando ad attirare l’attenzione degli italiani. Quinto posto per Entrevias, la prima stagione di una popolarissima serie spagnola definita da elDiario.es “la rivelazione dell’anno”. Sesto posto per L’abbinamento perfetto, il film romantico originale Netflix che racconta di Lola, una donna che dopo aver divorziato ha messo in pausa l’amore fino a che l’incontro con un burbero australiano la incoraggia a premere nuovamente play. Settima posizione per il film italiano Compromessi Sposi, ottavo per The Vampire Diaries che continua a resistere in Top 10. Chiudono Che fine ha fatto Sara? e Rampage Furia Animale.

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Stranger Things Avvocato di Difesa – The Lincoln Lawyer Di4ri Blindspot Entrevias L’abbinamento perfetto Compromessi sposi The Vampire Diaries Che fine ha fatto Sara? Rampage Furia Animale

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 29 maggio 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 29 maggio 2022:

