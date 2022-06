Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. E record fu!continua a dominare le classifiche Netflix Italiane e nel mondo.

LEGGI – Stranger Things 4: dopo la sparatoria in Texas Netflix aggiunge un avvertimento prima della visione

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo per la seconda settimana consecutiva Stranger Things con la prima parte della quarta stagione. Si ipotizzava che sarebbe stato record e così è stato: qui tutti i dettagli. In seconda posizione c’è Interceptor, il film originale Netflix più visto al mondo in questo weekend che racconta di un’ultima ufficiale rimasta in una remota base di difesa missilistica che lotta contro i terroristi che minacciano gli Stati Uniti con le loro 16 armi nucleari trafugate. Nel cast Elsa Pataky e Luke Bracey. Continua l’interesse da parte del pubblico italiano per Blindspot, la serie composta da cinque stagioni con Jaime Alexander. Quarto posto per il film con Aldo, Giovanni e Giacomo Odio l’estate, mentre in quinta posizione c’è Di4ri, la serie di formazione ambientata in una scuola media italiana che resiste in top 10 più di quanto potessimo aspettarci. Buona anche la tenuta al sesto posto di Avvocato di Difesa – The Lincoln Lawyer che nella sua terza settimana di sfruttamento è stata vista per un totale di 64,820,000 ore, nonostante l’arrivo di Stringer Things. Segue Entrevias, la prima stagione di una popolarissima serie spagnola definita da elDiario.es “la rivelazione dell’anno”. Ancora all’ottavo posto troviamo The Vampire Diaries. Chiudono Surviving Summer – Un’estate travolgente – serie adolescenziale ambientata in Australia – e il film britannico Redemption.

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Stranger Things Interceptor Blindspot Odio l’estate Di4ri Avvocato di Difesa – The Lincoln Lawyer Entrevias The Vampire Diaries Surviving Summer – Un’estate travolgente Redemption

La top 10 dei film e delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 5 giugno 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 5 giugno 2022:

La settimana scorsa: Netflix: Stranger Things 4 conquista l’Italia e il mondo intero, sarà record?