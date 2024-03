Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Qui per i dettagli: Netflix cambia metrica per le Top10, Mercoledì batte Stranger Things 4

Questo weekend, in cima alla classifica delle serie più viste su Netflix in Italia, troviamo The Gentlemen che settimana scorsa si era dovuto accontentare del secondo posto e di un debutto mondiale sotto le aspettative. La nuova creazione di Guy Ritchie che in questa trasposizione televisiva vede come protagonista Theo James ha ottenuto durante i primi 4 giorni 12,200,000 visualizzazioni, pari a 81,500,000 di ore viste. Al secondo posto resiste Supersex, con Alessandro Borghi nei panni di Rocco Siffredi. Creata da Francesca Minieri, la serie ha ottenuto nel corso dei suoi primi giorni 3,200,000 visualizzazioni in tutto il mondo esordendo al terzo posto delle serie più viste non in lingua inglese. Terzo posto per Bandidos, la serie messicana con Ester Expósito e Alfondo Dosal. Quarto posto per Mano de Hierro, la serie tv crime spagnola con Eduard Fernández che segue la storia di un narcoboss che gestisce un cartello della cocaina controllando un porto importante. Esordisce al quinto posto Salutava sempre, lo spettacolo teatrale con Alessandro Cattelan. Segue in sesta posizione la serie tedesca Das Signal – Segreti dallo spazio, un’avvincente serie drammatica che racconta di come la scomparsa di un’astronauta porti la sua famiglia a una misteriosa scoperta che ha ottenuto 4,900,000 al suo esordio. Resiste al settimo posto Resident Alien, la serie comedy del 2021 creata da Chris Sheridan. Ottavo posto per Young Royals, la popolare serie con Edvin Rydin e Omar Rudberg. Il 18 marzo arriverà il sesto episodio della terza e ultima stagione. Resiste in quinta posizione Furies, la serie drammatica francese che racconta di 6 boss della malavita che controllano il mondo della criminalità parigina. Durante i primi giorni di sfruttamento ha ottenuto 2,700,000 visualizzazioni. Nono posto per Furies che alla sua seconda settimana ha mantenuto la vetta tra le serie più viste nel mondo su Netflix in lingua non inglese con 7,900,000 visualizzazioni. Chiude Il caso Outreau: un incubo francese.

LEGGI ANCHE: Netflix rivela per la prima volta gli ascolti del suo intero catalogo nel primo semestre del 2023

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

The Gentlemen (Originale Netflix) Supersex (Originale Netflix) Bandidos (Originale Netflix) Mano de Hierro (Originale Netflix) Salutava sempre Das Signal – Segreti dallo spazio (Originale Netflix) Resident Alien Young Royals (Originale Netflix) Furies (Originale Netflix) Il caso Outreau: un incubo francese (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

La guerra dei nonni Damsel (Originale Netflix) Irish Wish – Solo un desiderio (Originale Netflix) Le Mans ’66 – La grande sfida Art of love (Originale Netflix) Confini e dipendenze Early birds Never Back Down 3 Code 8: Parte II (Originale Netflix) Il diavolo veste Prada

Le serie e i film più visti negli USA nelle ultime 24 ore su Netflix:

# TV Shows Movies 1 The Gentlemen Irish Wish – Solo un desiderio 2 Love Is Blind Damsel 3 The Program: Cons, Cults and Kidnapping Alone 4 Steve Treviño: Simple Man The Super Mario Bros. Movie 5 Bandidos Noah 6 Avatar: The Last Airbender Your Lucky Day 7 Das Signal Turbo 8 Turning Point: The Bomb and the Cold War Unthinkable 9 Hot Wheels Let’s Race Ruby Gillman, Teenage Kraken 10 Iron Reign The Boss Baby

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 17 marzo 2024:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 17 marzo 2024:

La settimana scorsa: Netflix: Supersex batte i gentiluomini di Guy Ritchie in Italia, Damsel primo in tutto il mondo

I film e le serie imperdibili