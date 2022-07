Netflix: Virgin River è ancora la serie più vista in Italia, Purple Hearts supera The Gray Man

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Virgin River è la serie più vista in Italia mentre Keep Breathing si fa strada nel mondo. The Gray Man resta il film più visto.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste su Netflix Italia troviamo ancora una volta la quarta stagione di Virgin River. La serie drama tratta dai romanzi di Robyn Carr si conferma una carta vincente per il colosso dello streaming specialmente perché rispetto a un titolo come The Gray Man – solo per citarne uno – il suo budget è stato nettamente inferiore. Il titolo ha infatti generato nei primi quattro giorni di sfruttamento più di 100 milioni di ore: un successo davvero inaspettato considerando che la terza stagione aveva aperto con circa 60 milioni di ore viste in tutto il mondo nel 2021. La serie continua ad essere la più vista in paesi chiave come Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Australia. Sarà interessante capire quali saranno i numeri di Virgin River della prossima settimana considerando che questa volta verranno presi in considerazione sette giorni di sfruttamento. Seconda posizione per Stranger Things che continua a macinare numeri impressionanti (la settimana scorsa è stata vista per un totale di 74,990,000 di ore). Debutta al terzo posto in Italia Keep Breathing, la serie originale Netflix americana che racconta di una donna che lotta per restare in vita quando il suo aereo precipita nella natura selvaggia. In termini di punteggio secondo il sito Flixpatrol, la serie è la più vista al mondo di questo weekend su Netflix. Ancora al quarto posto Mare Fuori, mentre scende in quinta posizione Resident Evil che alla sua seconda settimana di sfruttamento si è dovuta accontentare di 73,260,000 di ore (un leggero incremento rispetto alle 72,670,000 di ore conquistate nel primo weekend). Nonostante le recensioni negative da parte del pubblico e della critica, a questo punto il rinnovo per una seconda stagione non è da considerarsi escluso. Sesta posizione per Anotherself, serie tv originale Netflix turca. Settima posizione per The Umbrella Academy, mentre debutta all’ottavo posto Uncoupled, accolta tiepidamente dalla critica e a quanto pare anche dal pubblico (non è neanche nella top 10 mondiale). La serie comedy vede nel cast Neil Patrick Harris nei panni di un agente immobiliare di New York che dopo essere stato lasciato dal suo fidanzato storico, affronta la prospettiva di ricominciare da capo e di nuovi appuntamenti a quarant’anni. Chiudono L’uomo più odiato di Internet e l’immancabile The Vampire Diaries.

Segnaliamo solo che The Gray Man nei primi tre giorni di sfruttamento è stato visto per un totale di 88,550,000 di ore in tutto il mondo. Un buon risultato ma forse non eccellente se comparato ai 200 milioni di budget.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Virgin River (Originale Netflix) Stranger Things (Originale Netflix) Keep Breathing (Originale Netflix) Resident Evil (Originale Netflix) Mare Fuori Anotherself The Umbrella Academy (Originale Netflix) Uncoupled (Originale Netflix) L’uomo più odiato di Internet (Originale Netflix) The Vampire Diaries

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Purple Hearts (Originale Netflix) The Gray Man (Originale Netflix) Un passato da cancellare (Originale Netflix) Spider-Man: No Way Home Tenet Persuasione (Originale Netflix) Il Mostro dei Mari (Originale Netflix) Bentornato Presidente Gli anni più belli Sotto il sole di Amalfi (Originale Netflix)

La top 10 dei film e delle serie tv e dei film più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

1 Virgin River The Gray Man 2 Keep Breathing Purple Hearts 3 Stranger Things Sing 2 4 The Most Hated Man on the Internet Recurrence 5 Car Masters: Rust to Riches The Sea Beast 6 Alone Shania Twain: Not Just a Girl 7 Uncoupled The Man From Toronto 8 Resident Evil Persuasion 9 All American: Homecoming 12 Strong 10 Extraordinary Attorney Woo CHiPS

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 31 luglio 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 31 luglio 2022:

