Nicolas Cage sarà il protagonista della serie live-action Noir, ambientata nell’universo di Spider-Man.

Il progetto è stato ordinato da MGM+, dove debutterà negli Stati Uniti, e Prime Video, che si occuperà della distribuzione internazionale.

Vernon Sanders, a capo del settore televisivo di Amazon MGM Studios, ha sottolineato che espandere l’universo Marvel con Noir sarà un’opportunità davvero speciale e sono onorati nel proporre la serie agli utenti di Prime Video. Il produttore ha aggiunto:

L’estremamente talentuoso Nicolas Cage è una scelta ideale per il nostro nuovo supereroe e la squadra di successo nella produzione composto da Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal e l’incredibile team della Sony sono impegnati nell’espandere questo franchise nel modo più autentico possibile.

Cage aveva interpretato Spider-Man Noir nel film animato Spider-Man: Into the Spider-Verse e ora il personaggio debutterà in versione live-action.

Noir racconterà la storia di un investigatore privato alle prese con una crisi personale e professionale nella New York degli anni ’30 e che è costretto a fare i conti con la sua vita passata in cui è stato l’unico e solo supereroe della città.

La serie è sviluppata da Oren Uziel e Steve Lightfoot, coinvolti anche come co-showrunner e produttori esecutivi. I due hanno sviluppato il progetto insieme a Lord, Miller e Amy Pascal, coinvolti anche come produttori esecutivi.

Harry Bradbeer sarà produttore esecutivo e regista dei primi due episodi.

Katherine Pope, presidente di Sony Pictures Television Studios, ha sottolineato che sono elettrizzati nell’avere Nicolas Cage come protagonista della serie, sottolineando che nessuno può portare un tale “pathos, dolore e cuore a questo personaggio unico”.

Fonte: Variety

