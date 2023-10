Spider-Man: Across the Spider-Verse

In un’intervista con Empire Magazine (via CBR), Justin K. Thompson e Christopher Miller, co-regista e produttore di Spider-Man: Across the Spider-Verse (LEGGI LA RECENSIONE) hanno rivelato di aver compiuto all’ultimo minuto una sostanziale modifica al finale del film. La versione uscita nelle sale si conclude con Gwen Stacy che riunisce una squadra con alcuni Spider-Man per rintracciare Miles all’interno del multiverso. Originalmente, però, la storia terminava con un cliffhanger.

Spiega Thompson:

Ero molto preoccupato fino a quando, circa sei settimane prima di finire il film, abbiamo aggiunto [la scena finale]. Il film si era arenato alla fine ed era un vero peccato. Abbiamo fatto una proiezione e fortunatamente siamo riusciti a trovare una strategia per riunire tutti questi personaggi, riportare Spot – perché non è tornato – e mostrare Rio e Jeff, e aggiungere tutti i personaggi.

Miller precisa poi il significato di questo cambiamento e da quale celebre film hanno preso ispirazione:

Abbiamo imparato la stessa lezione che ha imparato L’impero colpisce ancora. Quel film finisce dopo che [Luke Skywalker] ha scoperto il grande colpo di scena e Han Solo viene portato via. [Originariamente] non c’era la scena in cui riceve la nuova mano e [Luke e Leila] guardano il cielo pieno di stelle. L’hanno girato con una ripresa aggiuntiva perché sentivano di aver bisogno di un po’ di speranza per il film successivo. Abbiamo imparato la lezione. Ci siamo detti: “È un cliffhanger, dovrebbe finire con una cosa che ti fa pensare: ‘Oh no!‘”. Così finiva con Miles che incontra il suo alter-ego ed è intrappolato in una dimensione alternativa, e pensiamo: “Oh no“. Ma il pubblico aveva davvero bisogno di quel momento di speranza. I soccorsi stanno arrivando. Troveranno una soluzione. Se fossimo stati più intelligenti, l’avremmo capito prima.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è arrivato nei cinema lo scorso giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

