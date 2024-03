Dopo un debutto promettente, l’attenzione era tutta rivolta a ciò che sarebbe accaduto nei giorni successivi. Mr. & Mrs. Smith è ufficialmente un successo per Prime Video. La serie, che ha debuttato il 2 febbraio, ha già raccolto oltre un miliardo di minuti di visione nei suoi otto episodi. Un risultato eccezionale, soprattutto considerando che è stata lanciata in concomitanza con il Super Bowl. Questo risultato conferma il trend positivo di Prime Video nel panorama dello streaming, già testimoniato dal successo di Reacher, che da tempo si piazza ai vertici delle classifiche Nielsen degli originali in streaming.

Mr. & Mrs. Smith e Griselda, quest’ultima arrivata al sesto posto nella classifica con 735 milioni di minuti visti nella sua seconda settimana di disponibilità completa, sono due degli originali che più stanno ottenendo ottimi risultati nel mondo dello streaming nel 2024. Nonostante un calo rispetto al forte debutto, Griselda, con Sofia Vergara, continua a resistere piuttosto bene.

La serie True Detective di HBO si è posizionata al quinto posto nella settimana dal 5 all’11 febbraio, grazie al quinto episodio di Night Country su Max. La serie è passata dalla decima posizione e ha visto un aumento di visualizzazioni, passando da 648 milioni a 745 milioni di minuti.

Le restanti posizioni della classifica sono occupate da titoli acquisiti, con Young Sheldon al primo posto con 1,3 miliardi di minuti di visione, seguito dalla serie animata Bluey al secondo posto con 1,1 miliardi di minuti, e da Grey’s Anatomy al terzo posto con 860 milioni di minuti.

Un punto interessante da notare è il settimo posto occupato da Royal Pains, con 707 milioni di minuti visti. Proprio come Suits, questa serie sta vivendo una seconda giovinezza grazie allo streaming.

Che cosa ne pensate?

Fonte: Deadline

