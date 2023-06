Ecco le nuove uscite in arrivo su Paramount Plus a luglio 2023, tra film e serie tv originali e di catalogo.

MIKE JUDGE’S BEAVIS & BUTT-HEAD S2

Disponibile dal 13 luglio su Paramount Plus –

Il trionfale ritorno di Beavis & Butt-Head, duo animato di adolescenti tra i più iconici degli anni ’90 a cui “piacciono le cose cool e non amano le cose che fanno schifo”. In questa seconda stagione della serie, il rapper, cantautore e produttore discografico italiano J-Ax, pseudonimo di Alessandro Aleotti, e il cantante e rapper Shade saranno le voci di Beavis & Butt-Head mentre, sul finale, la cantante Federica Carta presterà la voce all’iconico personaggio di Daria, che ritorna per l’occasione.

Creati e doppiati in origine dallo scrittore, produttore e regista Mike Judge, i personaggi di Beavis e Butt-Head sono nati nel suo cortometraggio del 1992 “Frog Baseball”, trasmesso su MTV “Liquid Television”. Dopo che MTV ha commissionato una serie completa sui personaggi, “Beavis and Butt-Head” è andata in onda per sette stagioni dall’8 marzo 1993 al 28 novembre 1997. La serie è stata ripresa nel 2011 con un’ottava stagione in onda su MTV. Fin dalla sua prima stagione, “Beavis and Butt-Head” ha ricevuto un ampio consenso da parte della critica per il suo sguardo satirico e critico sulla società. Nel corso degli anni, tanti i volti che in Italia hanno prestato la voce ai protagonisti della serie animata di Mike Judge: da I soliti idioti, cioè Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, passando ad Elio e Faso di Elio e le Storie Tese e prima ancora da Paolo Rossi, Luigi Rosa e Neri Marcorè.

Nella library di Paramount+, oltre a questa serie, anche i film “BEAVIS AND BUTT-HEAD ALLA CONQUISTA DELL’UNIVERSO”, doppiato per l’Italia dagli stand up comedian Edoardo Ferrario e Luca Ravenna, e “BEAVIS AND BUTT-HEAD ALLA CONQUISTA DELL’AMERICA”.

BABYLON

Disponibile dal 21 luglio su Paramount Plus – candidato a tre premi Oscar, tra cui Miglior Colonna Sonora Originale, Miglior Scenografia e Migliori Costumi, BABYLON è un film esilarante e stravagante, interpretato da Brad Pitt (“C’era una volta a Hollywood”), Margot Robbie (“Amsterdam”), Diego Calva (“Narcos: Messico”), Jean Smart (“Hacks”), Jovan Adepo (“Fences”) e Li Jun Li (“Damages”).

BABYLON segue un ambizioso cast di personaggi – la superstar del cinema muto (Brad Pitt), la giovane starlette (Margot Robbie), il dirigente di produzione (Diego Calva), il talentuoso musicista (Jovan Adepo) e l’affascinante performer di successo (Li Jun Li) – che si sforzano di rimanere in cima alla scena della Hollywood degli anni ’20 e di mantenere la loro rilevanza in un momento in cui l’industria cinematografica sta cambiando, durante il passaggio dal muto al sonoro. BABYLON è una produzione Marc Platt/Wild Chickens/Organism Pictures. Scritto e diretto da Damien Chazelle (“First Man”, “La La Land”), il film è prodotto da Marc Platt, p.g.a., Matthew Plouffe, p.g.a., Olivia Hamilton, p.g.a.; I produttori esecutivi sono Michael Beugg, Tobey Maguire, Wyck Godfrey, Helen Estabrook, Adam Siegel, Jason Cloth e Dave Caplan.

OPERAZIONE SPECIALE: LIONESS

Disponibile dal 23 luglio su Paramount Plus – Il thriller di spionaggio, ideato dal candidato all’Oscar® Taylor Sheridan, vanta un cast stellare, tra cui la protagonista e produttrice esecutiva della serie Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, il candidato all’Emmy Award® Michael Kelly, il premio Oscar Morgan Freeman e il premio Oscar e produttrice esecutiva Nicole Kidman. OPERAZIONE SPECIALE: LIONESS è prodotto da MTV Entertainment Studios e 101 Studios per Paramount+.

OPERAZIONE SPECIALE: LIONESS, ispirato a un vero programma militare statunitense, segue la vita di Joe (Saldaña) mentre cerca di bilanciare la sua vita personale e professionale come punto di riferimento della CIA nella guerra al terrorismo. Il programma Lioness, supervisionato da Kaitlyn Meade (Kidman) e Donald Westfield (Kelly), arruola un’aggressiva Marine di nome Cruz (De Oliveira) per operare sotto copertura insieme a Joe tra i potenti del terrorismo di Stato negli sforzi della CIA per sventare il prossimo 11 settembre.

GHOSTS OF BEIRUT

Disponibile dal 27 luglio su Paramount Plus– Serie in 4 episodiche racconta la storia delle origini del ventunenne Imad, un fantomatico terrorista libanese che è sfuggito alla cattura della CIA e del Mossad per due decenni. Un dramma decennale basato su eventi realmente accaduti, dai creatori di “Fauda”: Greg Barker, Avi Issacharoff e Lior Raz.

Nel cast Dina Shihabi, Navid Negahban, Amir Khouri, Dermot Mulroney, Garret Dillahunt.

UNA LINEA SOTTILE (A THIN LINE)

Disponibile dal 6 luglio su Paramount Plus – legiovani sorelle gemelle “hacktiviste” Anna (Saskia Rosendahl) e Benni (Hanna Hilsdorf) sono inseparabili nella loro ricerca di denunciare le malefatte ambientali con ogni mezzo necessario. Ma quando il loro hacking in un server governativo porta a un raid della polizia, Anna viene catturata e Benni scompare nella clandestinità. Quando si scopre che Benni sta prestando le sue capacità a un nuovo gruppo terroristico radicale che non lesina azioni violente contro lo Stato e le aziende, le sorelle si trovano improvvisamente su fronti opposti: Quale limite si è disposti a superare per qualcosa in cui si crede? Prodotto da Weydemann Bros. Serial Drama in associazione con Paramount+. Nel cast, oltre a Saskia Rosendahl e Hanna Hilsdorf, anche Peter Kurth.

JOE PICKETT S1

Disponibile dal 16 luglio su Paramount Plus – Serie Neo-Western in dieci episodi che segue un guardiacaccia e la sua famiglia in una piccola città rurale, interessata da un clima politico e socioeconomico in continuo cambiamento. Nel cast Michael Dorman, Ben Hollingsworth, Juliana Guill, Sharon Lawrence e Chad Rook. La seconda stagione di Joe Pickett sarà disponibile prossimamente.

THE CHALLENGE: WORLD CHAMPIONSHIP

Disponibile dal 5 luglio su Paramount Plus– In una nuovissima serie esclusiva, 22 tra le più iconiche, audaci e feroci All Stars di THE CHALLENGE tornano per una seconda possibilità alla gara definitiva e si sfidano per aggiudicarsi il primo premio di 500.000 dollari. Condotta da TJ Lavin, la stagione di 8 episodi seguirà i concorrenti mentre affrontano sfide senza precedenti e sopra le righe, ambientate sulle Ande argentine. La serie originale Paramount+ dà il bentornato a molti dei più grandi titani del reality che il franchise abbia mai visto, compresi alcuni che non gareggiano da più di due decenni.

SPOTLIGHT S6

Disponibile dal 14 luglio su Paramount Plus – Un gruppo di adolescenti sotto le luci della ribalta con un sogno in comune: diventare ballerini, cantanti, musicisti, conquistando il palcoscenico del mondo. Impareranno che l’amicizia è la chiave e che potranno raggiungere i loro obiettivi solo lavorando insieme come una squadra. Spotlight arricchirà l’offerta di contenuti Young Adult su Paramount+, insieme a SCHOOL SPIRITS, HONOR SOCIETY, DIARIO DI UNA NERD SUPERSTAR e la nuova stagione di iCARLY, prossimamente in arrivo.

TRANSFORMERS: EARTHSPARK

Disponibile dal 29 luglio su Paramount Plus- la nuovissima serie animata presenta una nuova generazione di robot Transformers – i primi Transformers nati sulla Terra – che, insieme alla famiglia umana che li accoglie e si prende cura di loro, ridefinirà il significato di famiglia.

I fratelli Robby e Mo Malto innescano accidentalmente la creazione di nuovi Transformers terrestri chiamati Terrans. La famiglia Malto lavora per tenere al sicuro i nuovi robot, mentre i terrestri scoprono le loro radici cybertroniane e imparano a essere dei Transformers. Nei nuovi episodi la famiglia Malto deve superare difficoltà insormontabili per fermare Mandroid una volta per tutte e salvare la specie cybertroniana.

INOLTRE, DAL 1° LUGLIO, LA VASTA LIBRARY DI PARAMOUNT+ SI ARRICCHISCE DI FANTASTICI FILM:

IL DIARIO DI BRIDGET JONES, CHE PASTICCIO, BRIDGET JONES! e BRIDGET JONES’S BABY oltre a classici come BASIC INSTINCT, LOVE ACTUALLY, IL LAUREATO, ASSASSINIO SUL NILO, MURDER ON THE ORIENT EXPRESS e molti altri.

Fonte: Comunicato Stampa

I film e le serie imperdibili