Novità Paramount Plus di novembre 2022: i film e le serie tv in uscita

Ecco le nuove uscite in arrivo su Paramount+ a novembre 2022, tra film e serie tv originali e di catalogo.

Bosé – serie tv – dal 3 novembre

BOSÉ è una serie Paramount+ Original prodotta da VIS in collaborazione con Shine Iberia (Banijay Iberia), Elefantec Global e Legacy Rock. Diretta da Miguel Bardem e Fernando Trullols, scritta da Ángeles González Sinde, Isabel Vázquez e Boris Izaguirre, con Nacho Faerna. La serie in sei episodi racconta l’incredibile vita di Miguel Bosé, un artista dalla personalità unica e riconoscibile.

Circondato da un alone di mistero e fascino, Miguel Bose è sempre stato una persona molto riservata, di cui si sa poco. Per la prima volta e in esclusiva su Paramount+, BOSÉ abbatte i muri dell’incredibile vita del cantautore, i suoi punti di forza e le sue debolezze e offre al pubblico uno sguardo intimo sulla sua carriera. Ogni episodio è incentrato su una diversa canzone di Miguel Bosé e ripercorre momenti cruciali della vita dell’artista attraverso dei flashback. Il racconto della serie si svolge durante la promozione del suo album multi-platino Papito, un momento speciale per Miguel che decide di realizzare un sogno a lungo rimandato: diventare padre.

BOSÉ è interpretato da José Pastor e Iván Sánchez, che ritraggono Miguel Bosé in diversi momenti della sua vita. Il cast comprende anche Nacho Fresneda nel ruolo del padre di Bosé, Luis Miguel Dominguín, Valeria Solarino nel ruolo della madre di Bosé, Lucía Bosé, Alicia Borrachero nel ruolo de La Tata, una figura centrale nella vita di Miguel Bosé, Ana Jara nel ruolo della migliore amica del cantante, José Sospedra Pablo Alborch, Miguel Ángel Muñoz nel ruolo del cantante Julio Iglesias e Mariela Garriga nel ruolo di Facio.

Transformers: Earthsparks – serie – dal 12 novembre

Basata sull’iconica IP ‘’Transformers’’, è la nuovissima serie animata che mixa comedy e azione e introduce una nuova generazione di robot Transformers, i primi nati sulla Terra. Insieme alla famiglia umana che li accoglie e se ne prende cura, ridefiniranno cosa significa essere una famiglia.

The Manager (El Gerente) – film – dal 14 novembre

La Coppa del Mondo di calcio è un evento nazionale in Argentina. Il VP di un marchio di elettronica locale, vicino al fallimento, attua una strategia di marketing unica: legare il destino dell’azienda alle qualificazioni dell’Argentina ai Mondiali. Se non si qualifica, la società restituirà ai propri clienti i soldi, lasciando a loro anche i televisori. Sembrerà una scommessa sicura ma le cose si complicheranno. La fortuna lo salverà o le cose andranno ancora peggio? Ispirato ad una storia vera.

MTV EMAs 2022 – programma – dal 14 novembre

Disponibile on-demand – Nuova edizione degli iconici MTV EMAs che quest’anno si terranno a Dusseldorf.

Flatbush Misdemeanors 2 – serie tv – dal 15 novembre

Serie comedy sulla vita di Dan e Kevin, due amici che lottano per uscire dalla monotonia della loro vita e cercano di farsi spazio nel quartiere di Flatbush, a Brooklyn. Gli attori protagonisti, Kevin Iso e Dan Perlman, sono anche creatori della serie e hanno dato ai loro personaggi i loro stessi nomi.

Real World Homecoming: New Orleans 3 – programma – dal 15 novembre

Terza e ultima stagione dello spin of di The Real World, con l’intero cast della stagione 9 riunito insieme per la prima volta in una sola casa.

Skymed – serie tv – dal 16 novembre

La serie segue i successi, i fallimenti e le difficoltà dei giovani infermieri e dei piloti che operano sulle aeroambulanze nel remoto Canada settentrionale (Maritoba). Le vite personali dei protagonisti, tra drammi, segreti, amori e sesso, si intrecciano a viaggi e salvataggi estremi e ad alto rischio. I personaggi sono coinvolti in molte storyline, tra cui spiccano quelle tra l’infermiera Hayley (Natasha Calis) e il capitano Austen (Aason Nadjiwan) e quella tra Tristan (Kheon Clarke) e Nowak (Thomas Elms).

I Rugrats – serie – dal 18 novembre

I nuovi episodi dell’amato cartone animato degli anni ’90: Rugrats segue un gruppo di bambini avventurosi mentre scoprono il grande mondo che li circonda.

Adriano Imperatore – docuserie – dal 22 novembre

Docuserie su una delle più grandi leggende del calcio brasiliano: Adriano Imperatore. È il racconto della sua vita e della sua carriera calcistica: fama, conflitti personali, denaro, depressione, famiglia e, soprattutto, l’amore che aveva per le sue origini. Un ragazzo cresciuto in una delle più grandi favelas del Brasile, Vila Cruzeiro, diventato un idolo del calcio che ha rifiutato contratti da milioni di dollari, fama e fortuna per poter vivere accanto al “suo popolo”.

The Challenge All Stars 3 – programma – dal 22 novembre

Disponibile dal 22 novembre – Ventiquattro Challenge All Stars si riuniscono per vedere se hanno ancora la stoffa per diventare campioni. I concorrenti scoprono di non poter sfuggire al proprio passato.

Sogno Real – docuserie – dal 22 novembre

Mini docu-serie su una sfida che sembrava impossibile: come una modesta squadra di calcio di quartiere, Club Deportivo Tacón, diventa il Real Madrid femminile.

Kamp Koral: Spongebob al campo estivo – serie – dal 25 novembre

I nuovi episodi del primo spinoff di SpongeBob SquarePants, raccontano di un piccolo SpongeBob e dei suoi amici mentre trascorrono la loro estate costruendo falò sottomarini, catturando meduse selvatiche nel campo più pazzo della foresta di alghe.

Hall & Oates: Philly to Chile – documentario – dal 29 novembre

Disponibile dal 29 novembre – Documentario sul tour in Sud America del duo Daryl Hall e John Oates nel 2019.

Ex on the Beach Italia 4 – programma – dal 30 novembre

La nuova versione locale di uno dei franchise più amati della TV, prodotta da Fremantle, è condotta per la seconda volta consecutiva da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e vede anche la partecipazione speciale di Elettra Lamborghini nel ruolo di digital ambassador. Dieci ragazzi e dieci ragazze partono per una vacanza da sogno in una località mozzafiato della Colombia, per vivere un’avventura all’insegna del divertimento e magari anche trovare l’amore. Non sanno però che ogni giorno dalla spiaggia spunterà uno dei loro ex! A guidare il racconto anche di quest’edizione Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.