Novità Prime Video: le nuove uscite di dicembre 2022 tra serie tv e film

Prime Video ha svelato le novità con le nuove uscite più importanti tra film e serie tv in arrivo sulla piattaforma streaming a novembre 2022.

NOVITÀ PRIME VIDEO: SERIE TV ORIGINALI E IN ESCLUSIVA

È questa la vita che sognavo da bambino (speciale teatrale) – 6/12

Luca Argentero racconta le storie di tre grandi personaggi dalle vite straordinarie, che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina. Raccontati sia dal punto di vista umano che sociale, con una particolare attenzione al racconto dei tempi in cui hanno vissuto. Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba, tre sportivi italiani che hanno fatto sognare, tifare, ridere e commuovere varie generazioni di italiani.

Luisin Malabrocca, “l’inventore” della Maglia Nera, il ciclista che nel primo Giro d’Italia dopo la guerra si accorse per caso che arrivare ultimo faceva simpatia alla gente. Walter Bonatti, l’alpinista che dopo aver superato incredibili sfide con la roccia, il clima e la montagna, arrivato a oltre ottomila metri d’altezza, scoprì a sue spese che la minaccia più grande per l’uomo, è l’uomo stesso. Alberto Tomba, il campione olimpico che ha fermato il Festival di Sanremo con le sue vittorie. L’insolito sciatore bolognese che con la sua leggerezza nella vita e aggressività sulla pista è arrivato a essere conosciuto in tutto il mondo come “Tomba la bomba”.

The Bad Guy (serie tv) – 8/12

The Bad Guy unisce il crime con la dark comedy e racconta l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato.

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori (speciale) – 19/12

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori è lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori che chiama a raccolta, per una puntata unica, sei tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera tutta natalizia. Fedez torna nel suo ruolo di host e giudice, osservando dalla control-room i concorrenti Mara Maionchi(per la prima volta nel ruolo di concorrente di LOL), Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo nel teatro addobbato a festa. Per l’edizione natalizia valgono, quindi, le stesse regole di LOL: Chi ride è fuori, ma l’esperimento durerà 4 ore: il primo comico che riderà riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’espulsione dal gioco. Ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro, da devolvere a un ente benefico a scelta del vincitore, chi riuscirà a non ridere fino alla fine. LOL Xmas Special: Chi ride è fuori è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios.

La terza stagione della serie thriller d’azione vede Jack Ryan in fuga, in una corsa contro il tempo. Jack è ingiustamente implicato in una grande cospirazione e all’improvviso si ritrova a essere un fuggitivo messo da parte. Ora, ricercato sia dalla CIA sia da un’organizzazione criminale internazionale che lui stesso ha scoperto, Jack è costretto alla clandestinità, attraversando l’Europa, cercando di sopravvivere e impedire un conflitto globale di massa. Oltre a Krasinski, per la terza stagione torneranno anche Wendell Pierce nei panni di James Greer e Michael Kelly nel ruolo di Mike November, si uniscono inoltre al cast le nuove star della serie Nina Hoss nel ruolo di Alena Kovac e Betty Gabriel nei panni di Elizabeth Wright.

NOVITÀ PRIME VIDEO: FILM ORIGINALI E IN ESCLUSIVA

Improvvisamente Natale (film) – 1/12

Un family comedy con Diego Abatantuono. Il film racconta la storia di Chiara, 8 anni, che ogni anno non vede l’ora sia Natale per rivedere l’adorato nonno Lorenzo (Diego Abatantuono), proprietario del delizioso albergo d’alta montagna che ospita i festeggiamenti della famiglia. Quest’anno, però, i genitori di Chiara, Alberta e Giacomo, hanno deciso di mettersi in macchina sotto il sole bollente della settimana di Ferragosto, per una visita fuori stagione a Lorenzo, perché hanno bisogno di lui per dare a Chiara l’amara notizia: si stanno separando. Forse, se glielo dicesse lui, la piccola soffrirebbe meno…Lorenzo, già in crisi perché rischia di dover vendere il suo amato hotel, accetta l’ingrato incarico di dare la notizia alla nipotina, ma prima vuole regalarle l’ultimo Natale felice… a Ferragosto! Nel cast oltre a Diego Abatantuono, Violante Placido, Lodo Guenzi, Anna Galiena, Antonio Catania, Michele Foresta (in arte Mago Forest), Nino Frassica, Gloria Guida con il suo ritorno sugli schermi dopo anni di assenza, affiancati dalla giovanissima protagonista Sara Ciocca.

Your Christmas or Mine? (film) – 2/12

Your Christmas Or Mine? segue le vicende di James (Asa Butterfield, Sex Education) e Hayley (Cora Kirk, Newcomer) che finiscono per vivere l’uno il Natale nella famiglia dell’altra e viceversa. Dopo essersi salutati in una stazione ferroviaria di Londra, entrambi prendono la stessa folle decisione di cambiare treno e sorprendersi a vicenda. Completamente ignari di essersi scambiati i Natali, Hayley si ritrova in una enorme villa in un piccolo villaggio nella campagna di Gloucester dove il Natale non esiste, mentre James si dirige a nord in una piccola casa bifamiliare nel Macclesfield ed entra nel caldo e caotico pandemonio che solo una grande famiglia può generare nel periodo natalizio. Quando l’intero Paese è ricoperto dalla più grande nevicata mai registrata, i nostri sfortunati amanti si ritrovano intrappolati nel periodo più maniacale dell’anno. Le tradizioni natalizie vengono capovolte, i segreti vengono rivelati e le verità familiari raccontate con conseguenze esilaranti. La coppia si renderà conto che sono tante le cose che non sanno l’uno dell’altra.

Something From Tiffany’s (film) – 9/12

Nulla è come la magia e l’atmosfera delle feste a New York, quando le strade brillano di luci, le vetrine sono abbaglianti e una scatoletta speciale di Tiffany potrebbe cambiare la vita di una persona. O di più persone. Rachel e Gary (Zoey Deutch, Ray Nicholson) sono una coppia felice, ma non ancora pronta a fare il grande passo. Ethan e Vanessa (Kendrick Smith Sampson, Shay Mitchell), la classica coppia da foto, sono invece pronti per rendere tutto ufficiale. Uno scambio di regali fa incrociare le due coppie e metterà in moto una serie di colpi di scena e inaspettate scoperte che porteranno i quattro incontro al loro destino. Perché l’amore, come la vita, è pieno di sorprese in questo film romantico per le feste.

Hawa (film) – 9/12

Hawa (Sania Halifa) è una quindicenne che vive sola con la nonna gravemente malata (Oumou Sangaré), e teme di essere trasferita in un’altra casa dai servizi sociali. Quando viene a sapere che Michelle Obama è a Parigi per tre giorni, Hawa ha la pazza idea di farsi adottare dalla famosissima celebrità, che ammira più di chiunque altro al mondo. Il nuovo film Original francese è diretto dalla regista e sceneggiatrice Maimouna Doucouré.

This Is The Year (film) – 15/12

In un ultimo disperato tentativo di conquistare la ragazza dei suoi sogni, Josh, un liceale nerd, e i suoi migliori amici intraprendono un viaggio per vedere la loro band preferita al più grande festival musicale dell’anno. Scoprirà così che il vero amore può trovarsi anche nel più inaspettato dei posti. This Is The Year, rivisitando in chiave contemporanea le commedie degli anni ’80, affronta i problemi degli adolescenti di oggi, parlando la loro lingua e facendo breccia con una storia da un significato autentico.

Nanny (film) – 16/12

In questo horror psicologico, Aisha (Anna Diop), una donna recentemente emigrata dal Senegal, viene assunta per prendersi cura della figlia di una coppia benestante (Michelle Monaghan e Morgan Spector) che vive a New York. Tormentata dall’assenza del giovane figlio che ha lasciato in Senegal, Aisha spera che il suo nuovo lavoro le offra la possibilità di portarlo negli Stati Uniti, ma diventa sempre più turbata dalla vita familiare instabile della famiglia presso cui lavora. Mentre l’arrivo del figlio si avvicina, una presenza violenta inizia a invadere sia i suoi sogni che la sua realtà, minacciando il sogno americano che sta con cura tentando di realizzare.

Luce – Accendi il tuo coraggio (film) – 27/12

Fin da bambina, Luce ha un solo sogno: diventare un pompiere, come suo padre. Purtroppo, nella New York del 1932, le donne non possono esercitare questa professione. Quando i pompieri della città iniziano a scomparire uno dopo l’altro in seguito a misteriosi incendi che radono al suolo i teatri di Broadway, Luce vede un’occasione d’oro: si traveste da Lucio, un giovane maldestro, e insieme a Jin, il tassista narcolettico più veloce di Manhattan, e a Ricardo, un omone tutto muscoli con la passione per la fisica quantistica, mettono su una squadra di pompieri improvvisati intenzionati a fermare il piromane. Luce per la prima volta deve fronteggiare il pericolo ma soprattutto deve preservare la sua falsa identità, perché a capo di questa operazione ad alto rischio c’è proprio suo padre.

Wash Me In The River (film) – 28/12

Shelby John e Ruby Red si amano alla follia, ma la loro storia è segnata dall’abuso di stupefacenti. Decidono di ripulirsi e costruire una famiglia, ma le maglie del traffico di droga sono troppo strette e Ruby cade in tentazione, incalzata dal suo spacciatore di fiducia. La dose le è fatale. Distrutto e mosso da un desiderio irrefrenabile di vendetta, Shelby John è determinato a sterminare i responsabili della morte della sua compagna e spezzare definitivamente la catena del traffico di droga in città.

Tre uomini e un fantasma (film) – 30/12

Mimmo (Domenico Manfredi) ha 50 anni e un’inguaribile ossessione per i giochi a premi. Quando, ricorrendo a modi molto poco ortodossi, riesce a vincere un weekend “all inclusive” in una lussuosa villa del ‘700, convince i suoi ignari amici di sempre, Lello (Raffaele Ferrante) e Francesco (Francesco De Fraia), ad accompagnarlo. Quello che nessuno dei tre può immaginare, però, è che la villa non è affatto lo sfarzoso resort che si aspettavano, bensì un cupo ricettacolo di tensione ed eventi inspiegabili mossi dal malefico fantasma di una bambina (Artemisia Levita) in cerca di vendetta e intenzionato a tormentare i tre sfigatissimi amici, rendendo la loro vacanza un vero e proprio incubo!

Wildcat (film) – 30/12

Wildcat segue la storia emozionante e stimolante di un giovane veterano nel suo viaggio in Amazzonia. Una volta lì, incontra una giovane donna che gestisce un centro di salvataggio e riabilitazione della fauna selvatica, e la sua vita trova un nuovo significato quando gli viene affidata la vita di un cucciolo di gattopardo orfano. Quello che doveva essere un tentativo di fuga dalla vita, si rivela un viaggio inaspettato di amore, scoperta e guarigione. Regia di Melissa Lesh e Trevor Beck Frost.

NUOVI FILM IN ARRIVO

Prime e seconde visioni

Chi ha incastrato Babbo Natale? | 5 dicembre

Il castello di Natale | 5 dicembre

La fidanzata di papà | 5 dicembre

Altri film

Fantozzi | 1 dicembre

Lei | 1 dicembre

La cena di Natale | 1 dicembre

Natale in casa Cupiello | 1 dicembre

The Others | 1 dicembre

Orgoglio e pregiudizio | 1 dicembre

Animali fantastici e dove trovarli | 1 dicembre

Se mi vuoi bene | 2 dicembre

Ballare per un sogno | 4 dicembre

Burn After Reading – A prova di spia | 4 dicembre

Hunter X Hunter: The Last Mission | 10 dicembre

Hunter × Hunter: Phantom Rouge | 10 dicembre

The Tourist | 13 dicembre

Animali fantastici: i crimini di Grindelwald | 14 dicembre

Il mattino ha l’oro in bocca | 15 dicembre

Batman v Superman: Dawn of Justice | 15 dicembre

La fabbrica di cioccolato | 15 dicembre

Shark – Il primo squalo | 15 dicembre

La Befana vien di notte | 20 dicembre

Lion – La strada verso casa | 22 dicembre

Tonya | 29 dicembre

Into The Wild – Nelle terre selvagge | 31 dicembre

Cherish | 31 dicembre

L’Immortale | 31 Dicembre

Il giorno più bello del mondo | 31 dicembre

Cetto c’è senzadubbiamente | 31 dicembre

Lupin III: Trappola mortale | 31 dicembre

Detective Conan: Episode One – The Great Detective Turned Small | 31 dicembre

Lupin III vs Detective Conan | 31 dicembre

Lupin Terzo vs Detective Conan: Il film | 31 dicembre

C’era una volta… Lupin | 31 dicembre

Lupin III: Le profezie di Nostradamus | 31 dicembre

SERIE TV & SHOW

Young Sheldon – dalla prima alla quarta stagione | 1 dicembre

Arrow – dalla prima alla settimana stagione | 1 dicembre

Ben 10: Omniverse – la seconda stagione | 1 dicembre

Lo straordinario mondo di Gumball | 1 dicembre

Summer Camp Island – la prima stagione | 1 dicembre

Young Justice: Invasion – la seconda stagione | 1 dicembre

DanMachi – Familia Myth – la quarta stagione | 1 dicembre

Made in Abyss – la seconda stagione in versione doppiata | 5 dicembre

Fringe – le cinque stagioni | 15 dicembre

Lo spettacolo di Tom e Jerry – la prima stagione | 15 dicembre

Lo spettacolo dei Looney Tunes | 15 dicembre

Fear The Walking Dead – la settima stagione | 24 dicembre

Overlord – la prima stagione | 27 dicembre

FILM IN SCADENZA

Cambio tutto | fino al 17 dicembre

Boss Level | fino al 18 dicembre

Io sono Babbo Natale | fino al 20 dicembre

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto | fino al 24 dicembre

Dangerous | fino al 30 dicembre

SERIE TV E SHOW IN SCADENZA

Superstore – le sei stagioni | fino al 31 dicembre

The Good Doctor – le prime quattro stagioni | fino al 31 dicembre

Mr. Pickles – le prime tre stagioni | fino al 31 dicembre

