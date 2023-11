Prime Video ha svelato le novità con le nuove uscite più importanti tra film e serie tv in arrivo sulla piattaforma streaming a novembre 2023.

NOVITÀ PRIME VIDEO: SERIE TV ORIGINALI E IN ESCLUSIVA

AMAZING – FABIO DE LUIGI New! Original it. 03/11

AMAZING – FABIO DE LUIGI il nuovo “One Prank Show“ comedy italiano vede protagonista l’attore comico Fabio De Luigi alle prese con una serata molto speciale: ha ricevuto un premio alla carriera, ma è così schivo che ne farebbe a meno, evitando celebrazioni per lui imbarazzanti. Suo malgrado si ritrova in un lussuoso hotel protagonista di una notte in cui scoprirà, insieme agli spettatori, che il premio è un espediente per un viaggio comico e onirico tra amici prestigiosi e sorprese inaspettate, fino al palco e alla meritata statuetta. Con la partecipazione, tra gli altri, di Virginia Raffaele, Elio, Diego Abatantuono, Marco Mengoni. AMAZING – FABIO DE LUIGI è diretto da Alessio Muzi e scritto da Giovanni Todescan, con Ugo Ripamonti, Paolo Cananzi, Fabio De Luigi, Leonardo Parata, Marco Curti, prodotto da Fremantle Italia.

Invincible S2 Original vo. sub. it. e doppiata 03/11

Basata sull’innovativo fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, la storia ruota attorno al diciottenne Mark Grayson, un ragazzo come tanti della sua età, tranne per il fatto che suo padre è (o era) il supereroe più potente del pianeta. Ancora provato dal tradimento di Nolan nella prima stagione, Mark lotta per ricostruire la sua vita mentre affronta una serie di nuove minacce, combattendo al contempo la sua più grande paura: quella di diventare suo padre senza nemmeno saperlo. Il voice cast vede protagonista Steven Yeun, con Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen e J.K. Simmons. Gli executive producer sono Kirkman, David Alpert, Catherine Winder, Simon Racioppa, Margaret M. Dean, Rogen e Evan Goldberg, mentre i co-executive producer sono Helen Leigh e Walker.

Romancero New! Original vo. sub. it. e doppiata 03/11

Romancero è un thriller soprannaturale scritto da Fernando Navarro (Venus, Verónica) e diretto da Tomás Peña, parte del collettivo Manson.

Cornelia (Matic) è una ragazza a cui è stata rubata l’infanzia. Jordan (Cocola) non è un ragazzo, ma nemmeno un uomo. Sono due giovani indifesi in fuga dalle forze dell’ordine, da potenti creature soprannaturali e da loro stessi. Romancero è la storia di questa fuga, dei perseguitati e dei persecutori, ambientata in un’Andalusia deserta e crudele, tanto reale quanto mitica, durante una notte da incubo afflitta da demoni, streghe e bevitori di sangue. Con una narrazione vibrante, Fernando Navarro e Tomas Peña hanno attinto a fonti diverse come i fumetti, la letteratura gotica, le storie di streghe, fantasmi e creature, la poesia di Federico García Lorca e l’esoterismo, il tutto in un’ambientazione suggestiva, dove i cliché della Spagna rurale convivono con creature soprannaturali, apparizioni spettrali, violenza, vendetta, redenzione e amore.

Il cast è composto da: Sasha Cocola (Techo y comida, Los hombres de Paco), Elena Matic, Ricardo Gómez (El sustituto, Cuéntame cómo pasó), Guillermo Toledo (Los favoritos de Midas, 7 vidas), Belén Cuesta (La trinchera infinita, La llamada), Julieta Cardinali (Il regno, Maradona – Sogno Benedetto) e Alba Flores (La casa di carta, Vis a vis).

Monterossi – La serie S2 Original it. 10/11

Una scia di omicidi inspiegabili, collegati da uno strano rituale, che gettano Milano nel panico. Tre ragazzi che incrociano i loro destini in quella kasbah proletaria e multietnica che è piazza Selinunte. Due killer che per sbarcare il lunario sono costretti ad andare a Reggio Calabria in cerca di un assassino che non si trova. E al centro di tutto Carlo Monterossi, in fuga da Crazy Love e in cerca di un po’ di giustizia.

Diretta da Roan Johnson e tratta dal romanzo “Torto marcio” di Alessandro Robecchi, la seconda stagione di Monterossi – La serie è scritta da Roan Johnson, Davide Lantieri e Alessandro Robecchi e ha per protagonisti Fabrizio Bentivoglio, Diego Ribon, Donatella Finocchiaro, Martina Sammarco, Luca Nucera, con Tommaso Ragno, Francesca Inaudi, Alessandro Fella, Giordana Faggiano, Beatrice Schiros, Marina Occhionero, Maurizio Lombardi, Gabriele Falsetta, Keta, Jenny De Nucci, Silvia Briozzo, Giuseppe Ippoliti, con la partecipazione di Maria Paiato, con la partecipazione straordinaria di Carla Signoris.

007: Road to a Million New! Original vo. sub. it. e doppiata 10/11

007: Road to a Million, dai produttori della saga cinematografica di James Bond, segue nove coppie di persone comuni in un’epica avventura globale attraverso una serie di sfide ispirate a James Bond, con l’obiettivo di vincere un premio di 1 milione di sterline che cambierà la loro vita.

“Il controllore” (Brian Cox) è la mente del gioco che compare sullo schermo e che decide dove vanno le coppie, cosa devono fare e stabilisce le loro domande. Controlla la ricerca di ogni coppia, dilettandosi del dramma delle sue intricate e spesso implacabili sfide.

“Il controllore” ha nascosto dieci domande in diverse località del mondo per ogni coppia di concorrenti, che hanno la possibilità di vincere 1 milione di sterline. Per trovare queste domande, le coppie affrontano sfide ispirate a James Bond, spingendo al limite la loro forza fisica e le loro riserve mentali. Ogni domanda vale una somma di denaro crescente e, se la risposta è corretta, i concorrenti accumulano denaro e passano alla domanda successiva. Se sbagliano, il loro viaggio termina.

Noi siamo leggenda New! Exclusive it. 16/11

La storia della serie è quella di cinque ragazzi – e del loro mondo – con cinque poteri straordinari che affondano le radici nelle loro paure e nei loro desideri più profondi, capaci di stravolgere le loro vite. Un coming of age che unisce dramma, azione e ironia in una narrazione originale, capace di rinnovare e riscrivere i canoni del racconto young adult di supereroi. Niente missioni iperboliche, nessun universo da salvare o supercattivi da combattere. Un racconto di formazione in cui i superpoteri si fanno metafora delle difficoltà che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare. Un affresco commovente, forte, divertente e spiazzante di una società – la nostra – e di una parentesi della vita – l’adolescenza – in cui tutti, almeno una volta, hanno sognato di avere i superpoteri. Per combattere le ingiustizie che li circondano. Vincere la propria insicurezza. Accettarsi. Fare la cosa giusta. Senza immaginare che qualcuno, nell’ombra, è consapevole della vera origine degli improvvisi poteri.

Nel cast Nicolas Maupas, Emanuele di Stefano, Beatrice Vendramin, Giulio Pranno, Giacomo Giorgio, Valentina Romani, Milo Roussel, Sofya Gershevich, Margherita Aresti, Giulia Lin. Completano il cast principale della serie: Claudia Pandolfi, Antonia Liskova, Ettore Bassi, Gaetano Bruno, Antonio Gerardi, Pia Lanciotti e Lino Guanciale.

Noi Siamo Leggenda – diretta da Carmine Elia (Mare Fuori, Sopravvissuti), da un’idea di Valerio D’Annunzio e Michelangelo La Neve – è una coproduzione Rai Fiction e Fabula Pictures, prodotta da Nicola e Marco De Angelis, in collaborazione con Prime Video, mentre Federation International si occupa della distribuzione internazionale.

NOVITÀ PRIME VIDEO: FILM ORIGINALI E IN ESCLUSIVA

Blanco – Bruciasse il cielo Exclusive it. 9/11

Blanco irrompe nel mercato italiano nel 2021 come un tornado. Il road movie “Bruciasse il cielo” ripercorre 2 anni di musica e viaggi con contenuti, brani e video inediti. Dalle sue primissime apparizioni su un palco alle immagini del suo primo tour “Blu Celeste”, dai viaggi in America a quelli in Bolivia per concepire l’album “Innamorato”, da performance esclusive in luoghi suggestivi a Venezia, Firenze e Napoli fino agli stadi dell’estate 2023.

Il migliore dei mondi Exclusive it. 17/11

Immaginiamo un uomo comune del millennio digitale catapultato in un inaspettato viaggio analogico. È quello che succede a Ennio Storto, il nostro protagonista, che si ritrova improvvisamente in un 2023 alternativo dove la tecnologia si è fermata per sempre agli anni ’90. Ma quello che nasce come un disastroso imprevisto può evolvere in un’avventura straordinaria, in cui Ennio scoprirà un nuovo lato di sé. All’interno del film sarà presente il brano originale di M¥SS KETA, dal titolo “CONDANNATA A DANZARE”, ispirato dal film e creato per accompagnare il protagonista nella sua evoluzione all’interno de ‘IL MIGLIORE DEI MONDI’.

Regia di Danilo Carlani, Alessio Dogana, Marcello Macchia, con Maccio Capatonda, Martina Gatti e con Pietro Sermonti.

Bottoms Exclusive vo. sub. it. e doppiata 21/11

In questa audace commedia, due ragazze impopolari dell’ultimo anno delle superiori fondano un club di lotta per impressionare e conquistare le cheerleader. E il loro assurdo piano funziona! Ma si sono forse cacciate in un guaio più grande di loro? Il film è diretto da Emma Seligman, scritto dalla stessa insieme a Rachel Sennott e prodotto da Elizabeth Banks, Max Handelman, Alison Small con executive producer Ted Deiker. La colonna sonora è firmata da Charli XCX e Leo Birenberg. Nel cast Rachel Sennott, Ayo Edebiri, Havana Rose Liu, Kaia Gerber, Nicholas Galitzine con Dagmara Dominczyk e Marshawn Lynch

Elf Me Original it. 24/11

Lillo Petrolo è Trip, un elfo costruttore anticonvenzionale al servizio di Babbo Natale. I giocattoli a cui dà vita con la magia sono infatti molto particolari e, a volte, un po’ fuori controllo. Un pasticcio più grande del solito lo porta a conoscere Elia (Federico Ielapi), un ragazzino perseguitato dai bulli della scuola e con una madre giocattolaia (Anna Foglietta) i cui affari non vanno per niente bene. L’incontro con Trip cambia le loro vite e grazie a lui il business di giocattoli ha finalmente una svolta positiva. Ma proprio quando le cose sembrano andare per il verso giusto arriva un imprenditore senza scrupoli (Claudio Santamaria) a metter loro i bastoni tra le ruote.

Il film è diretto da YouNuts! e vede protagonista Lillo Petrolo con Anna Foglietta, Claudio Santamaria e Federico Ielapi. Nel cast anche Giorgio Pasotti e Caterina Guzzanti. Gabriele Mainetti, Giovanni Gualdoni, Leonardo Ortolani, Marcello Cavalli firmano soggetto e sceneggiatura, quest’ ultima scritta anche da Tommaso Renzoni.

TITOLI DI CATALOGO IN ARRIVO

Film: prime e seconde visioni

The Northman | 7 novembre

Love Again | 11 novembre

Demeter – Il risveglio di Dracula | 13 novembre

Firestarter (2021) | 14 novembre

Maxine’s Baby: The Tyler Perry Story | 17 novembre

Sisu | 18 novembre

Uncharted | 26 novembre

Scordato | 27 novembre

Altri film

Brave ragazze | 1 novembre

Io Sono Babbo Natale | 1 novembre

Dragon Ball: la bella addormentata nel castello dei misteri | 2 novembre

Dragon Ball: la leggenda del drago Shenron | 2 novembre

BTS: Yet to Come | 9 novembre

Natale sul Nilo | 15 novembre

Innamorarsi a Natale | 15 novembre

Natale in Sudafrica | 15 novembre

Vacanze di Natale a Cortina | 15 novembre

Vacanze di Natale 2000 | 15 novembre

Natale a New York | 15 novembre

Tutti per Uma | 23 novembre

Fairy Tail: Dragon Cry | 30 novembre

Serie & Show

Animal Kingdom – la sesta stagione | 1° novembre

City Hunter – la terza e la quarta stagione | 1° novembre

Naruto: Shippuden – la prima stagione | 1° novembre

Dragonball Z – la prima stagione | 2 novembre

Dragonball – la prima stagione | 2 novembre

Twin Love – la prima stagione | 17 novembre

Fairy Tail – la quinta e la sesta stagione | 30 novembre

Film in scadenza

Il visionario mondo di Louis Wain | 4 novembre

Licorice Pizza | 6 novembre

Nostalgia | 27 novembre

Ultima notte a Soho | 30 novembre

Caro Evan Hansen | 30 novembre

Serie & Show in scadenza

The Purge – le due stagioni | 8 novembre

Scatola Nera – la prima stagione | 14 novembre

Il Cacciatore – le tre stagioni | 24 novembre

