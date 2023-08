Prime Video ha svelato le novità con le nuove uscite più importanti tra film e serie tv in arrivo sulla piattaforma streaming a settembre 2023.

NOVITÀ PRIME VIDEO: SERIE TV ORIGINALI E IN ESCLUSIVA

La Ruota del Tempo S2 Original vo. sub. it. e doppiata 01/09

La serie è basata sui best-seller fantasy di Robert Jordan La Ruota del Tempo. Rand al’Thor (Josha Stradowski, Gran Turismo), scopre di essere il Drago Rinato, una pericolosa figura della storia destinata a salvare il mondo… o a distruggerlo. Nel tentativo di proteggerlo dall’Oscuro, un esercito di potenti donne deve fare i conti con il suo crescente potere e la sua invadente follia. La Ruota del Tempo gira e l’Ultima Battaglia si avvicina. Anche se Rand pensava di aver distrutto l’Oscuro, il male non è scomparso dal mondo. Nella seconda stagione, nuove e vecchie minacce inseguono i giovani amici di Two Rivers, ora sparsi per il mondo. La donna che li ha trovati e guidati non è ora in grado di aiutarli, devono quindi trovare altre fonti di forza. L’uno nell’altro, o in loro stessi. Nella Luce… o nell’Oscurità. La seconda stagione è stata girata in Repubblica Ceca, Marocco e Italia ed è interpretata da Rosamund Pike (L’amore bugiardo – Gone Girl, I Care a Lot) nel ruolo di Moiraine Damodred, Daniel Henney (Criminal Minds) come Lan Mandragoran, Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel) nei panni di Nynaeve al’Meara, Madeleine Madden (Dora e la città perduta) come Egwene al’Vere, Marcus Rutherford (Obey) nel ruolo di Perrin Aybara, Dónal Finn (SAS Rogue Heroes) nei panni di Mat Cauthon e Ceara Coveney (Il giovane Wallander) come Elayne Trakand. La Ruota del Tempo è una co-produzione Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios.

The Ferragnez: Sanremo Special New! Original it. 14/09

The Ferragnez: Sanremo Special è un episodio speciale dello show Original italiano che segue l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.

La settimana del Festival di Sanremo sta per cominciare. Chiara, dopo essersi preparata per mesi, è pronta per la sua prima esperienza come co-conduttrice televisiva del Festival di Sanremo. L’imprenditrice racconta i lunghi mesi di lavoro necessari per calcare un palco così importante. Anche Fedez è nella “città dei fiori”, il seguitissimo podcast Muschio Selvaggio approda a Sanremo, ma non è l’unico impegno lavorativo che lo vede coinvolto durante la settimana del Festival. Infine, un inaspettato colpo di scena scombina l’equilibrio della coppia che si confronta su passato e futuro. L’unico modo per scoprire davvero il dietro le quinte della vicenda sarà vedere l’episodio speciale.

The Ferragnez: Sanremo Special è prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios.

Jenna Coleman as Liv Taylor

Wilderness: Fuori Controllo New! Original vo. sub. it. e doppiata 15/09

Liv e Will sembrano avere tutto. Un matrimonio solido come la roccia. Una nuova vita entusiasmante a New York. Finché Liv non viene a sapere del tradimento. Partono per il viaggio che ha sempre sognato di fare. Per Will è un’occasione per farsi perdonare. Per Liv è una prospettiva molto diversa: un paesaggio dove gli incidenti accadono di continuo e il luogo perfetto per vendicarsi.

Scritta e diretta da Marnie Dickens, selezionata nei BAFTA Breakthrough Brit, e basata sull’omonimo romanzo di B.E. Jones, Wilderness è una storia d’amore contorta, in cui una vacanza da sogno e un presunto “e vissero tutti felici e contenti” si trasformano rapidamente in un incubo. Nel cast Jenna Coleman, Oliver Jackson-Cohen, Ashley Benson ed Eric Balfour.

THE CONTINENTAL: FROM THE WORLD OF JOHN WICK — “Night 1” — Pictured: Mel Gibson as Cormac — (Photo by: Katalin Vermes/Starz Entertainment)

The Continental: dal mondo di John Wick New! Original vo. sub. it. e doppiata 22/09

La serie in tre parti esplorerà le origini dell’iconico hotel punto d’incontro per i criminali più pericolosi del mondo, che è il fulcro dell’universo di John Wick. Lo spettacolo sarà raccontato attraverso gli occhi di un giovane Winston Scott, trascinato nell’inferno di una New York degli anni ’70 per affrontare un passato che pensava di aver dimenticato. Winston percorrerà un viaggio mortale attraverso il misterioso mondo malavitoso dell’albergo nel terribile tentativo di impadronirsi dell’hotel stesso dove alla fine otterrà il suo trono.

The Continental, è raccontato dal punto di vista del direttore dell’hotel, e segue le vicende di un giovane Winston Scott immerso nella malavita di una New York degli anni ’70. Le vicende lo porteranno a scontrarsi con demoni della sua pasta per prendere il controllo dell’iconico hotel – hotel che funge da punto d’incontro per i criminali più pericolosi del mondo. In questa serie Winston viene interpretato da Colin Woodell (The Flight Attendant), ruolo che nel franchise cinematografico è impersonato da Ian McShane. Woodell è affiancato da Mel Gibson (Braveheart), Ayomide Adegun (The Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente), Ben Robson (Vichinghi) Hubert Point-Du Jour (Dott. Morte), Jessica Allain (The Laundromat), Mishel Prada (Vida), Nhung Kate (La cameriera) e Peter Greene (Training Day).

L to R: Lizze Broadway, Jaz Sinclair, Maddie Phillips

Gen V New! Original vo. sub. it. e doppiata 29/09

Dal mondo di The Boys arriva Gen V, il racconto della formazione scolastica della prima generazione di supereroi a conoscenza del Compound V, i cui superpoteri non sono innati, ma sono stati loro iniettati. Questi giovani e competitivi eroi metteranno alla prova i propri limiti, sia fisici sia morali, nell’impresa di raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola. Presto impareranno che l’ambizione necessita di sacrifici e che la differenza tra giusto e sbagliato non è così chiara come credevano. Quando gli oscuri segreti dell’università verranno a galla, gli studenti dovranno fare i conti con il tipo di supereroi che vogliono diventare.

Il cast della serie include Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi. In Gen V vedremo anche Clancy Brown e Jason Ritter nel ruolo di guest star, oltre alla partecipazione straordinaria di Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne negli stessi ruoli che interpretano in The Boys.

NOVITÀ PRIME VIDEO: FILM ORIGINALI E IN ESCLUSIVA

Fear the Night Exclusive vo. sub. it. e doppiata 07/09

Tess è una veterana della guerra in Iraq invitata alla festa di addio al nubilato della sorella. I festeggiamenti sono appena cominciati quando vengono interrotti da un gruppo di intrusi che assediano la casa e sembrano intenzionati a non lasciare testimoni. Da esperta di operazioni speciali, Tess capisce la gravità della situazione e decide di reagire dando a sua volta la caccia agli aggressori. Scritto e diretto da Neil LaBute con Maggie Q, Kat Foster, Travis Hammer, Gia Crovatin.

Una torta per l’uomo giusto Original vo. sub. it. e doppiata 08/09

Ispirato a una storia vera, Una torta per l’uomo giusto segue le vicende delle due migliori amiche Jane (Yara Shahidi) e Corinne (Odessa A’zion) che si trovano ad affrontare la vita nei loro vent’anni a Los Angeles. Corinne, estroversa per eccellenza, convince la sua timida ma estremamente talentuosa migliore amica e pasticcera casalinga Jane a impegnarsi a sfornare torte per un anno e a portarle nei bar, pratica conosciuta anche come “cakebarring”, con l’obiettivo di incontrare persone e sviluppare fiducia in se stessa. Nel corso del loro anno di “cakebarring,” Corinne riceve una diagnosi che le cambia la vita, e le due ragazze si ritrovano ad affrontare una sfida diversa da qualsiasi prova mai affrontata fino ad ora. Una torta per l’uomo giusto non è solo una folle corsa attraverso alcuni dei più colorati locali di Los Angeles, ma anche una commovente celebrazione dell’amicizia femminile, della creazione di un’identità e della ricerca della gioia nei luoghi più inaspettati.

Diretto da Trish Sie, vede nel cast Yara Shahidi, Odessa A’zion, con Ron Livingston e Bette Midler.

A Million Miles Away Original vo. sub. it. e doppiata 15/09

Ispirato alla vera storia dell’ingegnere aeronautico della NASA José Hernández, A Million Miles Away segue lui e la sua famiglia di agricoltori immigrati, in un viaggio lungo decenni: da un villaggio in Messico, ai campi della Valle di San Joaquin, fino alla Stazione Spaziale Internazionale. La determinazione di José culmina nell’opportunità di raggiungere una meta che sembrava impossibile. Il film è diretto da Alejandra Márquez Abella ed è interpretato da Michael Peña, Rosa Salazar, Bobby Soto, Sarayu Blue, Veronica Falcón, Julio César Cedillo, Garret Dillahunt ed Eric Johnson.

Gael García Bernal in Cassandro. Photo: Courtesy of Prime Video © AMAZON CONTENT SERVICES LLC

Cassandro Original vo. sub. it. e doppiata 22/09

Saúl Armendáriz, un wrestler amatoriale gay di El Paso, diventa famoso a livello internazionale dopo aver creato il personaggio di Cassandro, il “Liberace della Lucha Libre”. In questo suo percorso, non mette sottosopra solo il mondo machista del wrestling, ma anche la sua vita. Basato su una storia vera, il film è diretto dal Premio Oscar® Roger Ross Williams e vede nel cast Gael García Bernal, Roberta Colindrez, Perla de la Rosa, Joaquín Cosío e Raúl Castillo, con la partecipazione speciale di El Hijo del Santo e Benito Antonio Martínez Ocasio.

King of Killers Exclusive vo. sub. it. e doppiata 23/09

Garan (Alain Moussi) fa parte di un gruppo di sicari internazionali. La loro prossima missione è la più delicata della loro carriera. Sono incaricati di eliminare l’assassino più pericoloso del mondo, il re dei killer. Ma scopriranno che in realtà saranno loro ad essere braccati. Un action movie mozzafiato con i migliori interpreti del genere, tra cui spicca il massiccio Frank Grillo.

Nel cast Alain Moussi, Frank Grillo, Stephen Dorff, Marie Avgeropoulos, Georges St-Pierre.

TITOLI DI CATALOGO IN ARRIVO

Film: prime e seconde visioni

Il viaggio leggendario | 1 settembre

Marry Me – Sposami | 5 settembre

Quando | 7 settembre

Missing | 9 settembre

Women Talking – Il diritto di scegliere | 12 settembre

L’ultima notte di Amore | 18 settembre

Hypnotic | 20 settembre

Denti da squalo | 21 settembre

Ambulance (2022) | 26 settembre

Altri film

Figli delle stelle | 15 settembre

Harry Potter e la pietra filosofale | 15 settembre

Harry Potter e la camera dei segreti | 15 settembre

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban | 15 settembre

Harry Potter e il calice di fuoco | 15 settembre

Harry Potter e l’Ordine della Fenice | 15 settembre

Harry Potter e il principe mezzosangue | 15 settembre

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 | 15 settembre

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 | 15 settembre

Tutta colpa di Giuda | 15 settembre

Un boss in salotto | 15 settembre

Blade Runner 2049 | 21 settembre

Terminator Salvation | 26 settembre

SERIE & SHOW

Ben 10 – La terza stagione | 1° settembre

Lady Oscar | 1° settembre

City Hunter – la prima e la seconda stagione | 1° settembre

The Handmaid’s Tale – la quinta stagione | 15 settembre

Fairy Tail – la terza e la quarta stagione | 30 settembre

FILM IN SCADENZA

Blackout Love | fino all’8 settembre

Chiara Ferragni Unposted | fino al 26 settembre

Una relazione | fino al 28 settembre

Secret Team 355 | fino al 29 settembre

Si muore solo da vivi | fino al 30 settembre

SERIE E SHOW IN SCADENZA

Made In Italy – la prima stagione | fino al 22 settembre

Preacher – le quattro stagioni | fino al 29 settembre

