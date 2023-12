Prime Video ha svelato le novità con le nuove uscite più importanti tra film e serie tv in arrivo sulla piattaforma streaming a gennaio 2024.

NOVITÀ PRIME VIDEO: SERIE TV E SHOW ORIGINALI E IN ESCLUSIVA

Marry My Husband New! Original vo. sub. it. e doppiata 1/01

Marry My Husband, tratto da una web novel, racconta la storia di vendetta di una donna malata terminale che scopre la relazione tra il marito e la sua migliore amica. La famosa regina delle commedie romantiche Park Min Young interpreta la protagonista Kang Ji-won. Dopo aver scoperto il tradimento della sua migliore amica Jung Su-min (Song Ha Yoon) e del marito Park Min-hwan (Lee Yi Kyung), Min-hwan uccide Ji-won. Con un colpo di scena, Ji-won torna indietro di 10 anni e progetta di cambiare il suo destino con il collega Yoo Ji-hyuk (Na Inwoo).

Kang Ji-won è una donna normale, che affronta le difficoltà quotidiane della sua vita domestica e lavorativa. Prendendosi cura del marito incompetente, mentre viene rimproverata dai suoceri, vive con sacrificio, solo per vedere sfruttata la sua gentilezza. Il marito, sua unica famiglia, e la sua unica amica si rivelano infedeli. Oltre a questa devastante rivelazione, Ji-won deve anche combattere contro il cancro. Fortunatamente ha una seconda possibilità ed è determinata a trasmettere il suo sfortunato destino ai due traditori.

Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna New! Original it. 4/01

Un gruppo di sei concorrenti con una segreta e irrefrenabile passione per il karaoke ha una notte intera per sfidarsi cantando hit e vecchi classici italiani e internazionali. I partecipanti, nessuno un cantante professionista, si alterneranno sul palco per una serie di round alla fine dei quali dovranno votare la migliore e la peggiore performance degli altri colleghi. Vincerà chi si sarà divertito di più e si sarà messo più in gioco dimostrando di essere un vero talento senza vergogna. Tra scorrettezze di ogni genere, parrucche, travestimenti, balletti improvvisati e irresistibili stonature, ogni arma sarà lecita per rendere indimenticabile la propria performance. Lo show è condotto da Dargen D’Amico; con Claudia Gerini, Alessia Lanza, Francesca Manzini, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola e Lele Adani, Tommaso Zorzi. Basato sulla serie Celebrity Karaoke Club di Monkey Kingdom, prodotto in associazione con Universal International Studios e concesso in licenza da NBCUniversal Formats. Diretto da Francesco Imperato, Karaoke Night è prodotto da Stand by me in collaborazione con Prime Video e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 4 gennaio 2024 in Italia.

James May: Our Man in India S3 Original vo. sub. it. e doppiata 5/01

James May affronta la sua più grande avventura: un’epopea di 3.000 miglia da costa a costa attraverso l’India, il Paese più popoloso – e forse più straordinario – del mondo. Partendo dal Mar Arabico per terminare nel Golfo del Bengala, il suo viaggio abbraccerà paesaggi incredibili, dai deserti torridi del Rajasthan alle spettacolari colline dell’Himalaya, ed esplorerà ambienti tra loro diversi, come le foreste di mangrovie del Sundarbans, o le megalopoli globali di Mumbai, Delhi e Calcutta.

James May: Our Man in India è il terzo capitolo delle serie Our Man in, e segue i viaggi di successo di James in Giappone e in Italia. Prodotta da Plum Pictures, la serie riunirà il team della serie precedente, tra cui il regista nominato ai BAFTA Tom Whitter (James May’s Toy Stories, Cars of the People) e l’executive producer Will Daws (James May’s Toy Stories, George Clarke’s Amazing Spaces).

No Activity – Niente da segnalare New! Original it. 18/01

Due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz, due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti ad un’attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo. Nel frattempo… “No Activity – Niente da segnalare”!

La serie vedrà protagonisti Luca Zingaretti, Rocco Papaleo, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Fabio Balsamo e Alessandro Tiberi Completano il cast: Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, con Francesco Pannofino e con Diego Abatantuono.

Diretta da Valerio Vestoso, scritta da Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Stefano Di Santi e Pietro Seghetti, la serie è un adattamento del format australiano No Activity creato da Jungle Entertainment ed è prodotta da Amazon MGM Studios e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay).

Hazbin Hotel New! Original vo. sub. it. e doppiata 19/01

Charlie, la principessa dell’Inferno, persegue il suo obiettivo apparentemente impossibile di riabilitare i demoni per ridurre pacificamente la sovrappopolazione del suo regno. Dopo uno sterminio annuale imposto dagli angeli, apre un hotel nella speranza che i clienti facciano “check-out” in Paradiso. Mentre la maggior parte dell’Inferno deride il suo obiettivo, la sua devota compagna Vaggie e la loro prima cavia, la star del cinema per adulti Angel Dust, restano al suo fianco. Quando una potente entità nota come il “Demone della Radio” si mette in contatto con Charlie per aiutarla nei suoi sforzi, il suo folle sogno ha la possibilità di diventare realtà.

La serie musical comedy d’animazione per adulti è prodotta da A24 e da Bento Box Entertainment di FOX Entertainment e creata da Vivienne Medrano.

Margaret (Nicole Kidman)

Expats New! Original vo. sub. it. e doppiata 26/01

Ambientata nella vibrante e tumultuosa Hong Kong del 2014, Expats ha per protagoniste tre donne americane: Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) e Mercy (Ji-young Yoo), le cui vite si intrecciano in seguito ad un’improvvisa tragedia familiare. La serie si interroga sul privilegio ed esplora quel che accade quando la linea di demarcazione fra vittimismo e colpevolezza si fa sfumata. Completano il cast Brian Tee, nel ruolo di Clarke (marito di Margaret), e Jack Huston, nei panni di David (consorte di Hilary).

La serie è interpretata dall’attrice Premio Oscar e premiata agli Emmy Nicole Kidman (Big Little Lies – Piccole grandi bugie, The Undoing), Sarayu Blue (Non ho mai…, Giù le mani dalle nostre figlie), Ji-young Yoo (Girl Power – La rivoluzione comincia a scuola, Smoking Tigers), Brian Tee (Chicago Med, Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra), e Jack Huston (House of Gucci, Fargo). Kidman e Lulu Wang sono inoltre executive producers della serie.

NOVITÀ PRIME VIDEO: FILM ORIGINALI E IN ESCLUSIVA

Bang Bank Exclusive it. 3/01

Dopo un colpo in banca andato male, un goffo rapinatore si allea ai due ostaggi per tentare una disperata fuga dalla polizia. Ma l’inaspettato arrivo di una donna con un’incredibile rivelazione cambierà per sempre il corso delle loro vite.

Regia di I Ditelo Voi, con I Ditelo Voi, Martina Stella, Antonella Morea, Mario Porfito, Pasqualina Sanna, Fabio Cocifoglia, produzione Minerva Pictures Group, Partenope Pictures Entertainment, Bronx Film.

Il Nemico Original vo. sub. it. e doppiata 5/01

I candidati all’Oscar Saoirse Ronan e Paul Mescal sono i protagonisti di Il Nemico, un’ossessionante esplorazione del matrimonio e dell’identità in un mondo incerto. Hen e Junior coltivano un pezzo di terra isolato che appartiene alla famiglia di Junior da generazioni, ma la loro vita tranquilla viene messa in subbuglio quando uno sconosciuto (Aaron Pierre) si presenta alla loro porta con una proposta sorprendente. Sono disposti a rischiare la loro relazione, e forse la loro identità personale, per avere la possibilità di continuare a sopravvivere in un nuovo mondo? Basato sul romanzo dell’autore di bestseller Iain Reid, diretto da Garth Davis e co-scritto da Davis e Reid, l’immaginario ipnotico di Il Nemico e le persistenti domande sulla natura dell’umanità (e dell’umanità artificiale) danno vita a un futuro non troppo lontano.

Il film è prodotto da Kerry Kohansky-Roberts, Garth Davis, Emile Sherman, Iain Canning.

Dobbiamo stare vicini Exclusive it. 10/01

Biagio e Francesco, litigiosi vicini di casa, scoprono per caso l’esistenza di uno sgabuzzino segreto, murato in un’intercapedine tra i loro due appartamenti. Per assicurarsi la proprietà del vano, nella speranza che possa custodire qualcosa di prezioso, danno inizio ad un’improbabile ed esilarante caccia al tesoro, che finirà per coinvolgere tutti i vivaci abitanti del loro variegato condominio.

Un film di Gianluca Mattei e Mario Sanzullo, con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Paolo Conticini, produzione Atlante Produzioni in associazione con Medusa Film in collaborazione con Prime Video.

Gioco di ruolo Original vo. sub. it. e doppiata 12/01

Emma ha un marito meraviglioso e due figli nella periferia del New Jersey, ma ha anche una vita segreta come sicaria, un segreto che suo marito David scopre quando la coppia decide di rendere più piccante il loro matrimonio con un piccolo gioco di ruolo.

Il cast comprende Kaley Cuoco, David Oyelowo, Connie Nielsen e Bill Nighy.

TITOLI DI CATALOGO IN ARRIVO

FILM: PRIME E SECONDE VISIONI

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo | 1 gennaio

L’ordine del tempo | 2 gennaio

Insidious – La porta rossa | 5 gennaio

The Marsh King’s Daughter | 6 gennaio

The Forgiven | 15 gennaio

Supercool – Strafigo per un giorno | 19 gennaio

Volevo un figlio maschio | 23 gennaio

Killers of the Flower Moon | 26 gennaio

L’ultima volta che siamo stati bambini | 30 gennaio

ALTRI FILM

G.I. Joe – La vendetta| 1 gennaio

West Side Story | 1 gennaio

Harry, ti presento Sally… | 1 gennaio

Jurassic World | 1 gennaio

Venom | 1 gennaio

Easy Girl | 1 gennaio

Whiplash | 1 gennaio

Tutte le cose che non sai di lui | 1 gennaio

Kevin James: Irregardless | 23 gennaio

SERIE & SHOW

Naruto: Shippuden – la terza stagione | 1 gennaio

I Cesaroni – le sei stagioni | 1 gennaio

Dragonball Z – la seconda stagione | 9 gennaio

Gundam Ms 08th Team – la prima stagione | 16 gennaio

Gundam 0080: La guerra in tasca – la prima stagione | 16 gennaio

Drag Den with Manila Luzon: Retribution | 18 gennaio

Fairy Tail – la settima stagione | 31 gennaio

FILM IN SCADENZA

Sausage Party – Vita segreta di una salsiccia | 9 gennaio

Venom – La furia di Carnage | 15 gennaio

Un mondo sotto social | 22 gennaio

SERIE E SHOW IN SCADENZA

Mad Men – le sette stagioni | 14 gennaio

Love Bugs – la prima stagione | 31 gennaio

