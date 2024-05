Hayden Christensen ha ripreso il ruolo di Anakin Skywalker/Darth Vader nella serie Obi-Wan Kenobi e ha svelato un curioso dettaglio della sua preparazione per le riprese nella Bacta tank.

In un’intervista rilasciata per l’uscita in homevideo dello show prodotto per Disney+, l’attore ha parlato delle scene in cui è nella vasca.

Hayden ha raccontato:

Ho dovuto essere completamente sommerso in acqua mentre trattenevo il respiro. Quindi ho dovuto lavorare con un grandioso esperto in immersioni, e mi ha insegnato varie tecniche di respirazione.

Christensen ha aggiunto:

Penso che il tentativo in cui sono resistito più a lungo trattenendo il respiro sia stato intorno ai due minuti e mezzo.

L’interprete di Anakin ha quindi spiegato perché è rimasto particolarmente sorpreso dall’esperienza:

Era sorprendentemente pacifico lì dentro.

Nella serie con star Ewan McGregor, Vader, mentre è in una vasca, sente un disturbo nella Forza causato dal ritorno di Obi-Wan, momento che inizia la caccia per il suo vecchio maestro. Quelle immagini ricordano le ferite subite da Anakin su Mustafar, non guarite nemmeno dopo 10 anni di uso della vasca, che ha la capacità di accelerare la guarigione delle ferite.

