Ewan McGregor ha svelato la reazione delle persone sul set di Obi-Wan Kenobi al ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker.

In una recente intervista con Vanity Fair, Ewan McGregor ha rivelato che l’affetto verso Anakin e Obi-Wan sul set di Obi-Wan Kenobi, con il ritorno di Hayden Christensen che ha fatto piangere molti:

Non è stato scritto in modo così emotivo, non credo, ma c’era qualcosa nel vedere Hayden Christensen, e qualcosa nel lavorare di nuovo con lui, vestiti così, che mi ha fatto provare qualcosa. Una sensazione di sorpresa come chiunque altro. Ad esempio, quando abbiamo iniziato a girare c’erano molte persone sul set. Come ogni volta che Hayden arrivava sul set c’erano centinaia di persone, è una testimonianza dell’amore che provano per lui, ogni volta che Hayden recitava potevi sentire uno spillo cadere. È stato fantastico. La gente piangeva davanti ai monitor. È stato davvero fantastico da fare.