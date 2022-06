Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio finale di Obi-Wan Kenobi è disponibile da ieri su Disney+ e contiene un’apparizione a sorpresa.

Ovviamente se non avete ancora visto la puntata, non proseguite nella lettura, o rischiereste di subire degli spoiler.

Dopo aver indossato una nuova veste, ispirata a quella vista nei fumetti, Kenobi si dirige in un altro luogo su Tatooine dove proseguirà il proprio addestramento. al suo fianco il fantasma della forza del suo defunto maestro Qui-Gon Jinn, interpretato nuovamente da Liam Neeson.

Molti si sono domandati se questa apparizione fosse canonica, dato che nella serie animata di Clone Wars (Stagione 6 episodi 11 12 13), ci viene svelato che Qui-Gon non fosse ancor ain grado di materializzarsi come fantasma. In quel momento a Yoda viene detto che l’addestramento di Qui-Gon non è ancora concluso, ma dovete ricordarvi che la serie dedicata a Obi-Wan Kenobi è ambientata dieci anni dopo La Vendetta dei Sith.

Proprio nel finale del terzo film della trilogia prequel, Yoda dice questa frase riferendosi al defunto Jedi:

Mentre sarai solo su Tatooine, addestrarti potrai. Un vecchio amico ha scoperto il segreto dell’immortalità. Uno che è tornato nel mondo dell’aldilà della forza. Il tuo vecchio maestro. Come comunicare con lui t’insegnerò.

Certo, ci sono voluti altri dieci anni per fare in modo che Kenobi incontrasse il suo maestro, ma il fantasma di Qui-Gon era apparso anche durante la stagione 3 di Clone Wars (episodi 15 16 17), in un luogo in cui la forza scorreva in maniera potente. A quei tempi però era dovuto al luogo, e non all’addestramento ancora incompleto che gli permetteva di apparire solo come voce.

Infine, nella raccolta di racconti brevi “Star Wars da un altro punto di vista”, scritti per celebrare il quarantesimo anniversario di Una nuova speranza, Qui-Gon appare come fantasma agli occhi di Kenobi dopo la morte di Owen e Beru.

Non sappiamo se in futuro rivedremo Kenobi al fianco di Qui-Gon, ma sappiamo che rivedremo il maestro Jedi nella serie animata Tales of the Jedi questo autunno.

