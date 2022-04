A fine maggio su Disney+ debutterà, e nella serie torneranno siache, i volti della trilogia prequel di

In una recente intervista con Entertainment Weekly, l’interprete di Anakin Skywalker ha svelato di aver recuperato sia Star Wars: Clone Wars sia Star Wars: Rebels per prepararsi al ritorno in Obi-Wan Kenobi.

È stato interessante. Hanno fatto molto con questi personaggi in quelle due serie. E hanno esplorato ulteriormente le relazioni. C’erano cose interessanti da imparare. È stato molto divertente tornare indietro e re-immergersi in questo mondo che continua a crescere e diventare sempre più vasto.

Obi-Wan Kenobi debutterà su Disney+ il prossimo 27 maggio con un doppio episodio.

Fonte: Indie Wire