Ewan McGregor è tornato a parlare di Obi-Wan Kenobi, sottolineando come tornerebbe volentieri a interpretare il Jedi, in qualunque forma.

Parlando con LAD Bible, l’attore ha sottolineato come tornerebbe nuovamente a interpretare il Jedi, per coprire quello che manca tra la fine della stagione 1 e Una Nuova Speranza:

La verità è che ho parlato per anni della necessità di coprire quel periodo della vita di Obi-Wan, ho dovuto mentire su quello e non sto mentendo adesso. Non lo so. Non ho ricevuto nessuna telefonata dalla Lucasfilm o dalla Disney che mi dicesse: “Facciamone un altro”. Obi-Wan è stato realizzato come serie limitata ed è uscito e alla gente piace, cosa di cui sono molto, molto contento. Adoro farlo. Spero che avremo la possibilità di farne un altro e sono sicuro che lo faremo. Sono abbastanza sicuro, sai, che ho ancora qualche anno prima di avere la stessa età di Alec Guinness in Star Wars: Una nuova speranza. Quindi c’è tempo per raccontare altre storie.