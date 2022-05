Attenzione: l'articolo contiene spoiler

I primi due episodi disvelano i dettagli del personaggio interpretato dadei Red Hot Chili Peppers nella saga di Star Wars.

Ovviamente non proseguite con la lettura se non volete spoiler e non avete visto le puntate.

Il musicista e attore interpreta un personaggio chiamato Vect Nokru, un cacciatore di taglie che riceve il compito di rapire la principessa Leia per poter attirare l’attenzione di Obi-Wan, in modo da poter individuare il cavaliere jedi.

Nella seconda puntata si scopre che Vect è stato assunto da Reva Sevander, ovvero la Terza Sorella. Il piano funziona e Obi-Wan entra in azione, sconfiggendo il gruppo dei cacciatori di taglie. Il personaggio di Nobu, inoltre, sembra venire ucciso dal Grande Inquisitore dopo aver scoperto che ha lavorato per Reva. Sugli schermi non viene mostrato il corpo senza vita del personaggio, tuttavia sembra davvero improbabile che il cacciatore di taglie riappaia in futuro nello show.

Flea aveva già lavorato con Deborah Chow in occasione del video dei Red Hot Chili Peppers del singolo Black Summer, brano presente nell’album Unlimited Love.



Fonte: ComicBook