One Piece

Il creatore di One Piece, Eiichiro Oda, ha provato a immaginare la versione live-action di Tony Tony Chopper.

Il disegno del personaggio è stato condiviso sull’ultimo numero di SBS, dove l’artista risponde ad alcune domande dei fan sulla sua creazione.

Online un fan ha quindi condiviso l’immagine scrivendo: “Oda (scherzando) disegna Chopper in live-action”.

Oda (jokingly) draws Live Action Chopper #OnePiece pic.twitter.com/a5GInNWdnN — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) October 30, 2023

Attualmente Netflix non ha ancora rivelato i dettagli relativi al modo in cui si ha l’intenzione di portare in vita Tony Tony Chooper e la curiosità dei fan è davvero grande.

Che ne pensate del disegno di Eiichiro Oda che mostra la sua idea per la versione live-action di Tony Tony Chopper in One Piece? Lasciate un commento!

A comporre la ciurma nello show sono Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

One Piece è disponibile su Netflix.

Fonte: ComicBook



