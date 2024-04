Sei mesi dopo l’annuncio del rinnovo della serie live action di One Piece per una seconda stagione, lo sviluppo dei nuovi episodi è in corso, con la pre-produzione avviata da tempo e i set in costruzione a Città del Capo, in Sud Africa.

Qualche settimana fa ProductionWeekly ha rivelato che le riprese inizieranno ufficialmente a giugno (e dovrebbero svolgersi anche in Spagna e Messico), proseguendo per un totale di sette mesi fino alla fine di gennaio 2025. La prima stagione venne girata nello stesso lasso di tempo, tra fine gennaio e agosto 2022. A questo punto, diventa plausibile quindi che la nuova stagione esca a fine 2025 o inizio 2026, tenendo conto dei numerosi mesi necessari per la post-produzione.

Il sito What’s on Netflix conferma poi che Steve Maeda non sarà più showrunner della serie, cedendo il testimone a Matt Owens (co-showrunner della prima stagione) e Joe Tracz.

Il casting dei nuovi episodi è in corso, anche se non sono stati ancora rivelati dettagli né sui nuovi personaggi che vedremo nella serie (a parte Smoker e Tony Tony Chopper) o degli attori che sono stati scelti per interpretarli.

