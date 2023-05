Only Murders in the Building

In occasione degli upfront, la Disney ha annunciato ieri sera la data di lancio della terza stagione di Only Murders in the Building.

La serie nominata all’Emmy farà il suo debutto su Hulu (in Italia su Disney+) martedì 8 agosto, e proseguirà con un episodio a settimana. La notizia era già stata svelata qualche giorno fa da Steve Martin, anche se non era ancora ufficiale.

GUARDA – Meryl Streep nel primo teaser

Nella terza stagione di Only Murders in the Building ritroveremo Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) e Mabel Mora (Selena Gomez) impegnati nel cercare chi ha ucciso Ben Glenroy (Paul Rudd): nel finale della seconda stagione lo avevamo infatti visto morire sul palco mentre si esibiva a Broadway al fianco di Charles, in uno spettacolo diretto da Oliver. Nel cast anche Tina Fey. Nella terza stagione ci sarà anche Jesse Williams oltre a Meryl Streep.

La serie è stata co-creata da Steve Martin e John Hoffman, e da loro prodotta a livello esecutivo assieme a Short, Gomez, Dan Fogelman e Jess Rosenthal con 20th Television.

Trovate tutte le notizie su Only Murders in the Building nella nostra scheda.

Fonte: Deadline

