Only Murders In The Building sarà l’ultimo progetto da attore di Steve Martin

Only Murders in the Building

Steve Martin ha annunciato che Only Murders in the Building sarà il suo ultimo progetto come attore.

La star si era già ritirata nel 2009 decidendo, dopo un decennio, di ritornare su un set proprio per girare lo show che ha creato insieme a John Hoffman.

Martin ha avuto una lunga carriera iniziata alla fine degli anni ’70, regalando agli spettatori delle commedie indimenticabili.

Intervistato da The Hollywood Reporter, l’attore ha ora ammesso che quando la serie sarà finita resterà lontano dai set:

Quando questo show sarà concluso, non cercherò altri progetti. Non andrò alla ricerca di altri film. Non voglio fare cameo. Questo sarà l’ultimo progetto.

Che ne pensate del fatto che Steve Martin concluderà la sua carriera come attore con Only Murders in the Building? Lasciate un commento!

Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking) sono i co-creatori e gli sceneggiatori della serie, oltre a ricoprire il ruolo di executive producer al fianco di Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman (il creatore di This Is Us) e Jess Rosenthal.

La seconda stagione della serie ha potuto contare su numerose guest star tra cui Cara Delevingne nel ruolo di Alice, Amy Schumer che sarà se stessa, e Aaron Dominguez nel ruolo di Oscar, un amico di Mabel. Tra i membri del cast ci saranno inoltre Da’Vine Joy Randolph, Tina Fey, Jackie Hoffman, Nathan Lane, James Caverly e Michael Rapaport nei panni del detective che indaga sull’omicidio di Bunny.

