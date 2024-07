Prime Video ha annunciato la cancellazione della serie Outer Range dopo 2 stagioni e Josh Brolin ha condiviso la sua reazione sui social.

L’attore aveva la parte del proprietario di un ranch nel Wyoming che compie una sorprendente scoperta nella sua proprietà e deve combattere contro una famiglia rivale con cui è in disaccordo da molto tempo.

Nel cast c’erano anche Imogen Poots, Lili Taylor, Tamara Podemski, Lewis Pullman, Tom Pelphrey, Noah Reid, Shaun Sipos, Isabel Arraiza, Olive Abercrombie e Will Patton.

La prima stagione del progetto, prodotto da Amazon MGM Studios e Plan B Entertainment, era rimasta per cinque settimane nella top 10 della classifica Nielsen delle serie più viste in streaming, mentre la seconda stagione è presente da tre settimane.

Brolin ha dichiarato con un post su Instagram:

Per quanto consideri sia un passo falso compiuto da Amazon Prime cancellare la nostra amata serie Outer Range, non minimizzerà mai o diminuirà quanto fossero grandiosi questa idea, questo cast prezioso come un diamante, e la troupe che ha lavorato più duramente rispetto a quelle che io abbia mai incontrato. Per quanto riguarda l’integrità creativa: 2-0. Vinciamo noi.