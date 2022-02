Dopo il rinnovo per la settima stagione, e l’annuncio che la sesta inizierà a marzo, perè in sviluppo anche una, sempre esclusiva di

Matthew B. Roberts, showrunner e produttore esecutivo della serie, sarebbe al momento al lavoro sul prequel, la produzione starebbe formando il team di sceneggiatori per iniziare a lavorare nelle prossime settimane. I dettagli della trama sono tenuti ancora segreti e nessuno dei rappresentanti Sony o di Starz hanno commentato la notizia.

Tra i produttori esecutivi anche Ronald D. Moore (che ha adattato i romanzi per la serie originale) e Maril Davis, mentre lo studio di produzione sarà sempre Sony Pictures Television. Questa mossa potrebbe far parte dell’espansione dell’universo di Outlander oltre la serie originale.

Nel frattempo vi ricordiamo che la stagione 6 di Outlander comincerà il 6 marzo 2022 su tutte le piattaforme Starz. Nel cast Sophie Skelton, Richard Rankin, Maria Doyle Kennedy, Duncan Lacroix, David Berry, Cesar Domboy, Lauren Lyle, Colin McFarlane e Caitlin O’Ryan. Starz ha rinnovato lo scorso anno la serie per una settima stagione composta da dodici puntate che saranno tratte dal libro An Echo in the Bone.

Siete curiosi di scoprire di più sulla serie prequel di Outlander? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Variety