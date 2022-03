L’ultimo episodio diè disponibile da oggi su, eha recentemente svelato in un’intervista cosa ha provato nel trasformarsi in

L’attore ha confessato che si è trattata della trasformazione più difficile della sua carriera perché dopo aver messo su muscoli e tonicità per il suo ruolo nei Marvel Studios, ha dovuto perdere tanti chili:

Stavo provando a perdere peso, ma sembrava non ne perdessi abbastanza. La gente mi diceva che ero pazzo, che poteva diventare dismorfia corporea, disturbo che tra le altre cose ho sempre avuto.

Stan ha trascorso mesi in cui ha smesso di allenarsi completamente per perdere più peso possibile, ha infatti proseguito dicendo:

Stavo solo correndo e cercando di fare 20.000 passi al giorno, e poi digiunavo per 16-18 ore al giorno. E questo fa sicuramente qualcosa, specialmente se stai guidando nel traffico. Ma sono orgoglioso di tutto. Chiunque abbia anche un fisico sano in una certa misura ha dismorfia corporea. Perché una volta raggiunto il picco, il miglior aspetto possibile, che tra l’altro, non mi interessa cosa dicono, a meno che non ci siano formule magiche là fuori: il tuo corpo può raggiungere il picco del 100 percento solo per circa una settimana o qualcosa del genere. Almeno, per come l’ho vissuto io, ovvero con dieta ed esercizio fisico, abbronzatura, idratazione e illuminazione e tutto il resto. E poi spendi il resto del tempo dicendoti ‘Non sono quello di una volta.’ Ma è una cosa che sta tutta nella tua testa.

L’attore ha poi svelato che ci è voluto molto tempo prima che si sentisse a suo agio nel ruolo, semplicemente per l’aspetto fisico. Questo fino a quando non si è visto come Tommy Lee al fianco di Lily James come Pamela Anderson, è stato allora che ha finalmente sentito che forse avrebbe potuto rendere giustizia a questa parte:

Quando Craig Gillespie mi ha chiamato e ha detto che voleva che recitassi questa parte, ho pensato che fosse uno scherzo. Non credo di essermi sentito bene… Non credevo di poterlo fare, ed è stato così fino a quando abbiamo applicato i tatuaggi, i piercing, il costume e i capelli sono stati tinti per la prima volta. È stato sempre difficile perché non avevo la sua stessa struttura fisica. Ho dovuto perdere così tanto peso e suonare la batteria è stata una vera sfida; non avevo mai suonato nessuno strumento prima e ho dovuto imparare. L’intera cosa sembrava solo una montagna gigantesca da scalare e c’era sempre un po’ una sensazione inquietante al riguardo. Ma vivo bene nel disagio, specialmente sul lavoro. Ti spinge e finché riesci a gestirlo bene, puoi usarlo per crescere.

Fonte: Entertainment Weekly