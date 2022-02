Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella giornata di ieriè stato rinnovato per una, ma cosa ci possiamo aspettare dai prossimi episodi della serie di James Gunn? La serie non è ancora disponibile in Italia a differenza degli Stati Uniti da dove emergono notizie ed indiscrezioni, non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la visione.

Nel finale di stagione, le Butterfly sono state sconfitte, Adebayo ha rivelato alla stampa gli oscuri segreti della Task Force X e di ARGUS e che Peacemaker è stato incastrato perché sapeva dell’invasione aliena. Adebayo mette alla berlina anche la madre, Amanda Waller (Viola Davis), come capo delle operazioni. Tutto ciò mette a rischio le future missioni delle Suicide Squad, che potrebbero mettere in conflitto Peacemaker col suo boss.

La stagione 2 dovrà fare i conti anche con le visioni del padre di Christopher, e con la riabilitazione di Harcourt. Sicuramente ci sarà una nuova minaccia che rimetterà in piedi la squadra al completo. Sfortunatamente però potremmo vedere questa nuova stagione solo tra qualche anno, dato che James Gunn è al momento impegnato con Guardiani della Galassia vol.3

Al momento non sappiamo ancora quando Peacemaker sarà disponibile nel nostro paese, vi aggiorneremo sulle nostre pagine, quando ci saranno novità a riguardo.

