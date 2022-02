è famoso per interpretare personaggi cattivi, e dopo il T-100 in Terminator 2: il giorno del giudizio, ha interpretato, il padre di Peacemaker, nello show HBO Max scritto da

In una recente intervista con Slash Film, l’attore ha paragonato il lavoro con James Cameron a quello con James Gunn:

Sapevo che James Cameron era un uomo brillante. Penso che James Gunn sia un uomo brillante, e penso che Cameron sia un uomo brillante. Penso che siano in quella categoria con gli Elon Musk del mondo dove prestano i loro talenti nel proprio campo: penso che siano artisti rivoluzionari. Penso di essere un tale luddista, e ho difficoltà con un iPhone, un computer e tutto questo genere di cose – Dio benedica mia moglie, se non fosse in grado di aiutarmi con le cose che faccio, non credo che sarei in grado di farlo, ma per quanto riguarda gli effetti e tutto il resto, quando ho letto il copione di Terminator 2, mi ci sono volute cinque ore. Ero tipo: “Non capisco cosa stava succedendo. Gesù Cristo, cosa? Che diavolo?”

Durante l’intervista, Robert Patrick ha anche spiegato perché interpretare personaggi cattivi può essere più facile:

Sì, non so perché, ma è vero. Recitare e trovare un personaggio è ciò che facciamo, e a volte se non interpreti un personaggio così chiaramente definito come questo, e devi trovare l’ombra, è un un po’ più difficile individuare la sfumatura e il colore che vuoi dare al personaggio- si dice trovare il tono. Il mio buon amico, Hal Holbrook, che Dio lo benedica, diceva sempre che ha avuto più difficoltà a recitare in ruoli più vicini a se stesso, rimanendo se stesso, che interpretare Mark Twain. Quello è il personaggio che ha incarnato e interpretato nei suoi spettacoli di una singola notte. Potrebbe nascondersi dietro il trucco e quel genere di cose, questa è la verità. Quando interpreti qualcosa di un po’ più vicino a te è più difficile. Quando invece fai qualcosa di più lontano da te, grazie a Dio nel mio caso un razzista, xenofobo, misogino, è più facile interpretarlo. Lo so che logicamente non ha senso, ma è la realtà.