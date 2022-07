Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Mentre Peacemaker si prepara a debuttare in India, i lavori sulla sceneggiatura della stagione 2 sono al momento in corso e Robert Patrick si aspetta grandi cose dal futuro della serie tv di HBO Max. Ovviamente vi avvertiamo che la serie non è ancora disponibile nel nostro paese e questa notizia contiene spoiler.

Ospite del podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, Robert Patrick ha parlato della stagione 2 dello show, sperando di partecipare come fantasma, dato che il suo personaggio è morto:

Spero di riuscire a lavorarci, perché sono morto. A essere onesto con te, penso che questa potrebbe essere la cosa più divertente di sempre, con il papà come fantasma. Nella mia mente sto cercando di pensare agli scenari che James inventerà, e c’è molto che potrebbe fare. È illimitato, perché sono un dannato fantasma, amico!

Al momento non sappiamo ancora quando Peacemaker sarà disponibile nel nostro paese, vi aggiorneremo sulle nostre pagine, quando ci saranno novità a riguardo.

Fonte: TV Line