Vi siete mai chiesti perché, in tutte le stagioni di, Tommy non mangia mai?

In un’intervista con BBC Radio 1, Cillian Murphy ha svelato che si tratta di un inside joke dell’intera produzione, nato dopo la stagione 2:

Ricordo che avevamo superato le prime due stagioni e poi ci siamo resi conto che Tommy non ha mai mangiato. Non abbiamo mai visto Tommy mangiare. Tipo si è seduto ai tavoli, ma non ha mai consumato un boccone. Quindi, ne abbiamo fatto una specie di inside joke: durante le 36 ore di show, Tommy Shelby non mangia mai nulla, tranne credo che una volta dove lo vediamo masticare un bastoncino di menta quando è con suo figlio.