Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il recente episodio della stagione 6 diandato in onda nel Regno Unito ha svelato il mistero delle visioni della piccola. Le puntate non sono ancora disponibili in Italia, quindi non proseguite con la lettura se volete evitare spoiler!

L’intera stagione si è finora basata sulla visione terribile della piccola Ruby, che aveva predetto che il pericolo sarebbe giunto per lei e per il padre, sotto forma di un uomo grigio (Gray Man). finora i fan avevano pensato si trattasse del figlio di Polly, Michael Gray, cugino di Tommy che aveva giurato vendetta dopo la morte della madre.

Con la morte di Ruby per tubercolosi, Tommy ha pensato di essere stato maledetto prima di scoprire la verità al termine del quarto episodio. Tommy si reca da un dottore, che gli svela che ha contratto la tubercolosi dalla figlia. L’uomo è vestito con un camice grigio, e ha portato la triste notizia sia a lui che alla figlia, risolvendo il mistero della visione.

Peaky Blinders tornerà con la stagione 6 il 10 giugno su Netflix. Cillian Murphy apparirà nuovamente nei panni di Tommy Shelby, e nel cast torneranno anche Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole, Anya Taylor-Joy e Sophie Rundle, tra gli altri.

