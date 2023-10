Il regista James Bobin è stato coinvolto nella realizzazione della serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo fin dalle prime fasi di sviluppo, anche in veste di produttore.

Intervistato da ComicBook, il filmmaker ha ora parlato di come ha collaborato con i colleghi Anders Engstrom e Jet Wilkinson durante il lavoro dietro la macchina da presa.

Bobin ha diretto i primi due episodi e ha poi lasciato il testimone:

Penso sia stato fantastico. Ho girato in pratica i primi due e poi, essendo regista del pilot, ho potuto seguire il casting dello show, seguirne il design e far partire il lavoro. Anders e Jet sono dei registi fantastici e lavorano in modo così brillante con il cast. La cosa più importante è che il cast rimanga lo stesso. Si tratta della continuità del cast e hanno realizzato un lavoro brillante, i loro episodi sembrano inoltre meravigliosi. Hanno fatto un lavoro grandioso.