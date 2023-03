La serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo non ha ancora debuttato sugli schermi, ma Rick Riordan ha rivelato che gli sceneggiatori stanno già sviluppando la stagione 2.

In un nuovo post condiviso sul suo blog, lo scrittore ha svelato che la post-produzione della prima stagione è in corso, aggiungendo poi:

Abbiamo iniziato il lavoro degli sceneggiatori per la stagione 2.

Riordan ha però voluto precisare:

Questo non vuol dire che la produzione della seconda stagione ha avuto il via libera, è troppo presto. Ma abbiamo avuto l’approvazione per iniziare a sviluppare gli script, e penso che tutti si aspettano che verrà realizzata una seconda stagione se tutto andrà come pianificato.

Lo scrittore ha inoltre confermato che l’intenzione è di seguire l’ordine di pubblicazione dei romanzi per continuare sugli schermi di Disney+ la storia di Percy, Annabeth e Grover.

Rick ha sottolineato:

Abbiamo suddiviso l’azione del secondo romanzo della saga, Il Mare dei Mostri, in una serie di episodi e abbiamo iniziato a delineare come dovrebbe essere la prima puntata. Mi piace immaginare l’introduzione di Tyson, il nostro ciclope preferito, e aiuta molto immaginare i nostri fantastici attori nei loro ruoli mentre visualizzo la prossima stagione.

Per ora bisognerà quindi aspettare per scoprire se la serie otterrà il rinnovo per una seconda stagione.

La prima stagione di Percy Jackson sarà composta da otto episodi, il cui sviluppo è stato seguito con attenzione dallo scrittore Rick Riordan. Il protagonista sarà Walker Scobell nella parte di Percy.

Che ne pensate del fatto che gli sceneggiatori abbiano iniziato lo sviluppo per una stagione 2 di Percy Jackson?

Fonte: Blog Rick Riordan



